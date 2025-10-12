Final: Derrota en el último minuto del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

90' Final 20:53 12/10/2025 20:53 12/10/2025 Error garrafal en defensa y gol para matar un partido insulso y gris.

90' Gol del Alcorcón 20:50 12/10/2025 20:50 12/10/2025

90+4' Tarjeta amarilla para el Nàstic 20:43 12/10/2025 20:43 12/10/2025 La ve César Morgado.

90' Ocho minutos de añadido 20:42 12/10/2025 20:42 12/10/2025 El partido irá al 98'.

89' Cambio del Alcorcón 20:39 12/10/2025 20:39 12/10/2025 Marcha Vladys por Borja Martínez.

82' Cambio del Nàstic 20:32 12/10/2025 20:32 12/10/2025 Entra Pau Martínez por Álvaro García.

82' Se enfría el partido 20:31 12/10/2025 20:31 12/10/2025 Igualdad y poca iniciativa en el juego de los dos equipos.

78' Cambio del Alcorcón 20:27 12/10/2025 20:27 12/10/2025 Se marcha Carmona y entra Aparicio.

77' Doble cambio del Nàstic 20:26 12/10/2025 20:26 12/10/2025 Entran Enric Pujol y Álex Jiménez por David Alba y Marcos Baselga.

72' ¡La tiene Cedric ! 20:22 12/10/2025 20:22 12/10/2025 Pasada en largo que gana Cedric a la defensa del Alcorcón. En el mano a mano, el delantero la falla.

65' ¡Gol del Nàstic ! 20:18 12/10/2025 20:18 12/10/2025 No falla Jaume Jardí.

64' Penalti a favor del Nàstic , el Alcorcón pide VAR 20:14 12/10/2025 20:14 12/10/2025 Caída de Sergio Santos que el árbitro ha visto muy clara. Pita penalti tras revisión.

61' Cambio del Nàstic 20:11 12/10/2025 20:11 12/10/2025 Entra Christos Almpanis por Juanda Fuentes.

54' Reacciona el Nàstic 20:04 12/10/2025 20:04 12/10/2025 Se acerca el conjunto grana al área del Alcorcón con peligro.

49' Lo prueba Juanda 19:58 12/10/2025 19:58 12/10/2025 Remate cruzado del extremo que sale fuera. Segunda aparición de Fuentes en todo el partido.

48' Susto del Alcorcón 19:57 12/10/2025 19:57 12/10/2025 Entra con todo el conjunto rival dentro del área y un defensor repelo la pelota.

47' Falta de creatividad 19:56 12/10/2025 19:56 12/10/2025 El Nàstic tiene que tener la iniciativa, pero no sabe como hacerlo.

46' Empieza la segunda mitad con cambio 19:53 12/10/2025 19:54 12/10/2025 Entra Mángel por Óscar Sanz.

45' Descanso 19:39 12/10/2025 19:39 12/10/2025 Primera parte lenta que acaba con el Alcorcón haciendo el trabajo.

45' El árbitro dice que no 19:37 12/10/2025 19:40 12/10/2025 La pelota ha tocado a manos de un defensor del Alcorcón, pero no es lo suficiente para pitar, dice el árbitro después de revisarlo.

45' El Nàstic pide revisión de VAR 19:34 12/10/2025 19:34 12/10/2025 Pelota en el área que, según protesta el ataque grana, cae a la mano de un atacante. Luis César pide revisión.

43' Van Rebollo y David Alba y gana Carmona 19:31 12/10/2025 19:31 12/10/2025 Pilota a espaldas de la defensa, duelo entre Carmona y David Alba. En esta, el central es demasiado blando a la hora de rechazar el esférico, a pesar de tener mejor posición. Carmona le gana la partida y, al ver a Dani Rebollo más adelantado de la cuenta, hace una vaselina por poner el 0-1 en el marcador.

43' Gol del Alcorcón 19:30 12/10/2025 19:30 12/10/2025

40' Tarjeta amarilla para el Nàstic 19:28 12/10/2025 19:28 12/10/2025 La ve Óscar Sanz

34' Tarjeta amarilla para el Alcorcón 19:23 12/10/2025 19:23 12/10/2025 La ve el central Jordi Pola.

33' Y tanto que se calma 19:21 12/10/2025 19:21 12/10/2025 Ni Nàstic ni Alcorcón quieren revolucionar el partido. Tramo de intercambio de pelotas en medio del campo sin ningún tipo de aproximación.

27' Se calma el partido 19:14 12/10/2025 19:14 12/10/2025 Reduce revoluciones el Alcorcón y el Nàstic no quiere presionar.

20' El palo salva el gol del Alcorcón 19:09 12/10/2025 19:09 12/10/2025 Error garrafal de Sergio Santos, que recibe una pelota alta y se la sirve en Vladys. Este remata en portería vacía, pero, por suerte, la pelota se estrella con el palo.



18' ¡ Jaume Jardí ! 19:05 12/10/2025 19:05 12/10/2025 Filigrana de Juanda Fuentes para ganar la posición en la banda, centro lateral y remate cruzado, demasiado flojo, de Jaume Jardí que ha atrapado Ayesa.

16' Momento del Alcorcón 19:04 12/10/2025 19:04 12/10/2025 Minutos de superioridad de los madrileños que el Nàstic ha defendido a la perfección.

12' ¡La tiene Óscar Sanz ! 19:00 12/10/2025 19:00 12/10/2025 Centro al primer palo de Sergio Santos que remata a Óscar Sanz. Ayesa ha hecho un paro increíble para evitar el primer gol grana.

9' Se iguala el partido 18:57 12/10/2025 18:57 12/10/2025 Busca el Nàstic el gol con una pelota colgada en el área que no se ha podido rematar con claridad.

3' Primeros minutos del Alcorcón 18:51 12/10/2025 18:51 12/10/2025 Inicio frío del Nàstic con varias imprecisiones en las pasadas que aprovecha el Alcorcón para aproximar la pelota al área. Todavía sin peligro claro.

1' ¡Empieza el partido! 18:46 12/10/2025 18:46 12/10/2025 Mueve la pelota el Alcorcón.

Ovación a Pol Domingo 18:46 12/10/2025 18:46 12/10/2025 El Nou Estadi no ha fallado y en el retorno de Pol Domingo ha habido una ovación de todo el campo. ¡Uno de los nuestros!

Sólo han perdido un partido y ha sido al descuento 18:26 12/10/2025 18:26 12/10/2025 El Alcorcón llega como uno de los equipos más sólidos de la categoría. Fuertes en defensa y sólo han perdido un partido. Además, este fue en el minuto 97' contra el Villarreal B de córner. Eso sí, llegan de sumar tres empates consecutivos, falta que su pólvora se despierte. Esperamos que no esté en este partido.

Alguna cosa le pasa a Luis César : sólo un cambio al once 18:17 12/10/2025 18:17 12/10/2025 Vuelve a repetir once Luis César con sólo un cambio: Juanda Fuentes por Christos Almpanis. El técnico gallego, conocido por su flexibilidad en los onzes iniciales, suma el tercer partido consecutivo repitiendo el dibujo. Él mismo se ha descrito como un entrenador sin titulares, pero, de momento, hace buena la frase: si funciona no lo toques.

Vuelve uno de la casa: Pol Domingo 18:10 12/10/2025 18:10 12/10/2025 Hoy es un partido especial en el Nou Estadi Costa Daurada. Hoy es el retorno de un jugador de la casa que es ADN Nàstic al 100%, pero que jugará con la camiseta visitante. Pol Domingo vuelve en la que ha sido casa suya durante más de cinco temporadas en el primer equipo. Domingo no renovó este verano y vuelve ahora con la estima de la afición, que lo animará siempre. Eso sí, cuando pite el árbitro será un rival más.

Banqueta Alcorcón 18:07 12/10/2025 18:07 12/10/2025 Oriol Martí (ps), Aparicio, Borja Martínez, Yael, Vacas, Samu, Lanchi, Navarro y Lucas.

Banquillo del Nàstic 18:06 12/10/2025 18:06 12/10/2025 Toni Fuidias (ps), Sergio Camus, Mángel Prendes, David Juncà, Álex Jiménez, Christos Almpanis, Fernando Torres, Pau Martínez, Enric Pujol, Oriol Subirats, Adrián Alves.

Once del Alcorcón 17:59 12/10/2025 18:00 12/10/2025 Ayesa, Pol Domingo, Jordi Pola, Joan Rojas, Sergio Nieto, Iván Pérez, Rai Marchan, Raúl Blanco, Tarsi Aguado, Mariano y Vladys.

Once de tu Club Gimnàstic 17:58 12/10/2025 18:00 12/10/2025 Dani Rebollo, Sergio Santos, David Alba, César Morgado, Álvaro García, Óscar Sanz (C), Marc Montalvo, Juanda Fuentes, Jaume Jardí, Marcos Baselga y Cedric Omoigui.