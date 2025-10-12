Fútbol
Final: Derrota en el último minuto del Nàstic
Nàstic
jardí de penalti (70')
Finalizado
1
2
Alcorcón
Carmona (39') Borja Martínez (90+8')
Final
Error garrafal en defensa y gol para matar un partido insulso y gris.
Gol del Alcorcón
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve César Morgado.
Ocho minutos de añadido
El partido irá al 98'.
Cambio del Alcorcón
Marcha Vladys por Borja Martínez.
Cambio del Nàstic
Entra Pau Martínez por Álvaro García.
Se enfría el partido
Igualdad y poca iniciativa en el juego de los dos equipos.
Cambio del Alcorcón
Se marcha Carmona y entra Aparicio.
Doble cambio del Nàstic
Entran Enric Pujol y Álex Jiménez por David Alba y Marcos Baselga.
¡La tiene Cedric!
Pasada en largo que gana Cedric a la defensa del Alcorcón. En el mano a mano, el delantero la falla.
¡Gol del Nàstic!
No falla Jaume Jardí.
Penalti a favor del Nàstic, el Alcorcón pide VAR
Caída de Sergio Santos que el árbitro ha visto muy clara. Pita penalti tras revisión.
Cambio del Nàstic
Entra Christos Almpanis por Juanda Fuentes.
Reacciona el Nàstic
Se acerca el conjunto grana al área del Alcorcón con peligro.
Lo prueba Juanda
Remate cruzado del extremo que sale fuera. Segunda aparición de Fuentes en todo el partido.
Susto del Alcorcón
Entra con todo el conjunto rival dentro del área y un defensor repelo la pelota.
Falta de creatividad
El Nàstic tiene que tener la iniciativa, pero no sabe como hacerlo.
Empieza la segunda mitad con cambio
Entra Mángel por Óscar Sanz.
Descanso
Primera parte lenta que acaba con el Alcorcón haciendo el trabajo.
El árbitro dice que no
La pelota ha tocado a manos de un defensor del Alcorcón, pero no es lo suficiente para pitar, dice el árbitro después de revisarlo.
El Nàstic pide revisión de VAR
Pelota en el área que, según protesta el ataque grana, cae a la mano de un atacante. Luis César pide revisión.
Van Rebollo y David Alba y gana Carmona
Pilota a espaldas de la defensa, duelo entre Carmona y David Alba. En esta, el central es demasiado blando a la hora de rechazar el esférico, a pesar de tener mejor posición. Carmona le gana la partida y, al ver a Dani Rebollo más adelantado de la cuenta, hace una vaselina por poner el 0-1 en el marcador.
Gol del Alcorcón
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Óscar Sanz
Tarjeta amarilla para el Alcorcón
La ve el central Jordi Pola.
Y tanto que se calma
Ni Nàstic ni Alcorcón quieren revolucionar el partido. Tramo de intercambio de pelotas en medio del campo sin ningún tipo de aproximación.
Se calma el partido
Reduce revoluciones el Alcorcón y el Nàstic no quiere presionar.
El palo salva el gol del Alcorcón
Error garrafal de Sergio Santos, que recibe una pelota alta y se la sirve en Vladys. Este remata en portería vacía, pero, por suerte, la pelota se estrella con el palo.
¡Jaume Jardí!
Filigrana de Juanda Fuentes para ganar la posición en la banda, centro lateral y remate cruzado, demasiado flojo, de Jaume Jardí que ha atrapado Ayesa.
Momento del Alcorcón
Minutos de superioridad de los madrileños que el Nàstic ha defendido a la perfección.
¡La tiene Óscar Sanz!
Centro al primer palo de Sergio Santos que remata a Óscar Sanz. Ayesa ha hecho un paro increíble para evitar el primer gol grana.
Se iguala el partido
Busca el Nàstic el gol con una pelota colgada en el área que no se ha podido rematar con claridad.
Primeros minutos del Alcorcón
Inicio frío del Nàstic con varias imprecisiones en las pasadas que aprovecha el Alcorcón para aproximar la pelota al área. Todavía sin peligro claro.
¡Empieza el partido!
Mueve la pelota el Alcorcón.
Ovación a Pol Domingo
El Nou Estadi no ha fallado y en el retorno de Pol Domingo ha habido una ovación de todo el campo. ¡Uno de los nuestros!
Sólo han perdido un partido y ha sido al descuento
El Alcorcón llega como uno de los equipos más sólidos de la categoría. Fuertes en defensa y sólo han perdido un partido. Además, este fue en el minuto 97' contra el Villarreal B de córner. Eso sí, llegan de sumar tres empates consecutivos, falta que su pólvora se despierte. Esperamos que no esté en este partido.
Alguna cosa le pasa a Luis César: sólo un cambio al once
Vuelve a repetir once Luis César con sólo un cambio: Juanda Fuentes por Christos Almpanis. El técnico gallego, conocido por su flexibilidad en los onzes iniciales, suma el tercer partido consecutivo repitiendo el dibujo. Él mismo se ha descrito como un entrenador sin titulares, pero, de momento, hace buena la frase: si funciona no lo toques.
Vuelve uno de la casa: Pol Domingo
Hoy es un partido especial en el Nou Estadi Costa Daurada. Hoy es el retorno de un jugador de la casa que es ADN Nàstic al 100%, pero que jugará con la camiseta visitante. Pol Domingo vuelve en la que ha sido casa suya durante más de cinco temporadas en el primer equipo. Domingo no renovó este verano y vuelve ahora con la estima de la afición, que lo animará siempre. Eso sí, cuando pite el árbitro será un rival más.
Banqueta Alcorcón
Oriol Martí (ps), Aparicio, Borja Martínez, Yael, Vacas, Samu, Lanchi, Navarro y Lucas.
Banquillo del Nàstic
Toni Fuidias (ps), Sergio Camus, Mángel Prendes, David Juncà, Álex Jiménez, Christos Almpanis, Fernando Torres, Pau Martínez, Enric Pujol, Oriol Subirats, Adrián Alves.
Once del Alcorcón
Ayesa, Pol Domingo, Jordi Pola, Joan Rojas, Sergio Nieto, Iván Pérez, Rai Marchan, Raúl Blanco, Tarsi Aguado, Mariano y Vladys.
Once de tu Club Gimnàstic
Dani Rebollo, Sergio Santos, David Alba, César Morgado, Álvaro García, Óscar Sanz (C), Marc Montalvo, Juanda Fuentes, Jaume Jardí, Marcos Baselga y Cedric Omoigui.
¡El Nàstic-Alcorcón está a punto de empezar!
El Nàstic de Tarragona quiere el tres de tres. El conjunto de Luis César llega como un rayo después de dos victorias contra el Eldense y el Ibiza. Estas fueron para recuperar la moral y la confianza de un inicio de curso dudoso, así que este partido tiene que ser el del paso adelante y la consagración. En frente hay un Alcorcón sólido que sólo ha perdido una jornada.