El Alcorcón, un rival sólido defiende para poner a prueba la mejora del Nàstic

El Nàstic de Tarragona encontró su camino a recurrir después de sumar dos victorias consecutivas contra equipos de la parte alta. Este domingo este mini-Tourmalet llegará a su final con el duelo contra el Alcorcón, un rival sólido que también ambiciona al play-off de ascenso.

El equipo entrenado por Pablo Álvarez aterriza en Tarragona como uno de los mejores defensores de la categoría con sólo cuatro goles encajados y, de la misma manera que el Nàstic, dejando la portería a cero en los últimos duelos. El equipo madrileño se caracteriza por su solidez en el juego y la capacidad de competir contra cualquier equipo. De hecho, no pierden desde la primera jornada y aquel duelo contra el Villarreal B se condenó en un córner en el minuto 97’, hecho que indica que es un equipo que no suele perder un pulso con el rival.

En defensa presenta una línea consolidada con Jordi Pola y Joan Rojas como las torres en el eje de la defensa -Pola ya se ha estrenado como goleador– y Pol Domingo en la banda derecha.

Con todo, no llega en la mejor dinámica de resultados posible, porque acumula tres empates consecutivos, los dos últimos con un 0-0.

La debilidad

Uno de los factores que ha llevado a los madrileños a empatar en las últimas jornadas son las imprecisiones en ataque. En este inicio de temporada ha anotado 5 goles, la mitad de los que lleva el Nàstic. Esta falta de pólvora llega por la poca producción en los metros finales. Aunque los madrileños no tienen problema en la generación de aproximaciones al área, han tenido dificultades a la hora de elaborar la última pasada y también ha faltado más efectividad en los últimos metros.

Jugadores para brillar

La carencia del ataque del Alcorcón no tiene nada que ver con la falta de calidad, de hecho, cuenta con jugadores destacados. Mariano Carmona, fichaje de verano, acostumbra a ser el punta titular, pero quien realmente destaca por su bagaje es Vladys Kopotun.

El delantero ucraniano marcó catorce goles la última temporada con los madrileños, es uno punta a temer, pero que todavía no está a tono. El ucraniano ha tenido un toma y daca durante todo el verano con el Alcorcón porque su intención era fichar por el Cádiz de Segona División. Incluso se declaró en rebeldía y dejó de entrenar durante la pretemporada. Finalmente, se quedó en el club madrileño y todavía está en dinámica para recuperar su nivel ideal. Con todo, tiene bastante talento para ser una amenaza para la defensa grana.

El otro jugador destacado es Rafa Llorente. El extremo es el principal generador de ocasiones, pero unas molestias físicas lo han dejado fuera de juego en las últimas dos jornadas, las dos que acabaron 0-0. Es duda de cara al duelo en Tarragona.

Este será el rival a superar para un Nàstic de Luis César que quiere mostrar algo más delante de los suyos. La mejor oportunidad la tiene el domingo a las 18.45 h.