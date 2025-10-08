Jaume Jardí, el mejor ejecutor del equipo que ya es pichichi con 4 goles

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Si el ataque del Nàstic es una orquesta, su mejor instrumento en este inicio de temporada es Jaume Jardí. El reusense ha empezado la temporada como si estuviera tocado con una varita y, en cuestión de seis partidos, casi ha igualado su registro goleador del último curso.

Contra el Ibiza, formó una buena alianza con Cedric para abrir la lata con una definición excelente. Este fue su cuarto gol del curso, una diana que lo convierte en el pichichi del equipo grana con diferencia, porque es el único goleador que ha repetido la suerte de cara a la portería hasta el momento.

Jaume Jardí y el gol del Nàstic siempre han estado vinculados. Les últimas temporadas, el extremo de Reus alcanzó 7 dianas en el año de su debut y, el curso pasado, 5 liga regular y uno más en el play-off de ascenso. La habilidad en el chute es su principal arma y, hasta el momento, le ha ltraído goles desde el medio del campo, desde el exterior del área y de falta directa. Esta temporada se la ha sumado otra vía: los penaltis. El hecho de ser el ejecutor grana es una ayuda para incrementar el registro goleador, si es que los aciertas. En estos seis partidos, Jardí ha tenido dos oportunidades y, las dos penas máximas han acabado con dos golazos, dos ejemplos de cómo se tira un penal.

Un rasgo diferencial que explica la explosión goleadora del 10 del Nàstic es su posición. Luis César ha encontrado el papel ideal para Jaume Jardí. Hasta ahora, el reusense ha sido un jugador de lado, pero el técnico gallego lo ha colocado como mediapunta y le ha dado libertad de movimiento total. En este rol, Jardí ha brillado, situándose siempre en el sitio ideal para ver portería y potenciar un ataque grana prometedora.