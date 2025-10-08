Cedric Omoigui, el director de orquesta del ataque del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic ha conseguido más que tranquilidad en estas dos últimas victorias contra equipos de la parte alta. Ha sido también una muestra de poder del potencial ofensivo de un equipo que este año cuenta con nuevas piezas y que Cedric Omoigui se ha convertido en el director de orquesta que las hace mover.

El ataque del Nàstic sufrió un cambio vertiginoso este verano. Pablo Fernández, que había sido el palo de pajar del equipo durante cuatro años, y Antoñín Cortés dejaron el equipo después de una temporada con más de una veintena de goles entre los dos. Para poder sustituir esta pólvora, la dirección deportiva grana se encomendó con experiencia contrastada con Marcos Baselga y Cedric Omoigui. El último, sin embargo, fue la apuesta más contundente de la entidad y, a pesar de no ser el ejecutor, en estos dos últimos partidos ya se ha erigido en el director de los ataques grana.

Si Dani Rebollo fue uno de los artífices de la victoria grana contra el Ibiza, no puede faltar tampoco el nombre de Cedric Omoigui. El delantero nigeriano fue clave en los contraataques grana, donde repartió dos asistencias. El primer gol del partido fue bastante significativo. Cedric se recorrió con la pelota todo el campo contrario hasta adentrarse en el área. En aquella posición, lo más fácil para todo delantero habría sido buscar portería, a pesar de la cobertura defensiva. Entonces, Cedric mostró algo más. Con la sangre fría que le ha aportado su experiencia, calmó la jugada. Se detuvo para romper el ritmo de los defensores y, con el rival descolocado, cedió el gol a Jaume Jardí, que estaba a solas en la frontal.

En el segundo su papel fue más fugaz. Jugó al primer toque, recibiendo la pelota y pasante directamente en el espacio donde sólo Christos Almpanis podía llegar, una visión del juego que permitió al equipo ponerse 0-2. Él mismo tuvo el tercero a sus botas, con un chute cruzado y potente que el portero le paró. Este parece ser su tiro por excelencia, porque de esta manera marcó su único gol con el Nàstic en el 1-3 contra el Sanluqueño, un partido que, por cierto, lideró la resistencia grana con 9 hombres.

No es Pablo Fernández

En los últimos años el Nàstic, el ataque dependió de la figura de Pablo Fernández. El delantero asturiano era un experto y un valor seguro jugando de espalda al defensor, así que, en el fútbol control, lo más fácil era enviarle pilotas y este movía el juego.

Cedric llega con un estilo completamente diferente, su especialidad es el juego dinámico: romper líneas, buscar el espacio y conducir la pelota. Contra el Ibiza demostró a la perfección sus virtudes, aunque no pudo marcar. Con todo, como dijo Luis César, «es un pedazo de jugador y estoy seguro de que, jugando así, marcará muchos goles».

De momento, el impacto de Cedric al ataque grana ha llegado en forma de máximo asistente, repartiendo 3 goles, eso, sin embargo, justo acaba de empezar.