Dani Rebollo para las dudas en la portería del Nàstic

El Nàstic de Tarragona ya tiene un nuevo rey bajo los tres palos. Después de un inicio de curso con incertidumbre, Dani Rebollo detiene cualquier debate o duda se establece como portero titular de la conjunta grana. El último sábado, contra el UD Ibiza, se aseguró la posición con una actuación más que excelente que permitió la victoria grana por 0-2.

Este mercado de verano hubo movimiento en la portería. Dani Rebollo se mantuvo, pero recibió a un nuevo competidor: Toni Fuidias. El joven arquero llegó cedido del Girona con experiencia a Segunda División. Desde la pretemporada, los dos porteros mantuvieron un pulso para ver quién se quedaba con el papel de titular con Luis César alternante la titularidad cada duelo. Finalmente, Toni Fuidias fue titular durante los tres primeros partidos.

Coincidiendo en el punto más bajo del Nàstic a nivel defensivo, las tres primeras jornadas convirtieron el equipo en el más goleado de toda la categoría y la inseguridad detrás era habitual en cada encuentro. La conjunta grana necesitaba un cambio y este llegó en el partido contra la Europa. Dani Rebollo volvió a la titularidad y, contra los barceloneses, destacó a pesar de la derrota, evitando una goleada todavía mayor del 2-0 que recibió el equipo en el Nou Sardenya.

Estos fueron los últimos dos goles que ha recibido hasta ahora, porque contra el Eldense y el UD Ibiza consiguió dejar la portería a cero.

En su primer partido en el Nou Estadi Costa Daurada tampoco tuvo excesivo trabajo. Nàstic y Eldense se igualaron en un partido insípido y gris en los primeros sesenta minutos. El conjunto alicantino tuvo diversas internadas, pero ninguno claro antes de que los de Luis César rompieran el duelo con diez minutos de magia. Posteriormente, sí que pudo brillar parando uno mano a mano del Eldense en los minutos finales.

Paros y seguridad

El pasado sábado Dani Rebollo tuvo mucho más trabajo que contra el Eldense. El UD Ibiza tenía la posesión y el talento individual para llegar con peligro una vez y otra en la portería grana. Así fue, sobre todo, en una primera mitad donde el Nàstic sufrió más por la banda izquierda. Hasta doce remates en portería alcanzó el conjunto balear, y todas se encontraron a Dani Rebollo. El meta interceptó coscorrones, chutes desde la frontal del área, de falta directa y tiros cruzados desde el interior.

Este acierto bajo los palos habilitó todo el juego grana. Mantener la portería a cero en la primera mitad era fundamental para habilitar los espacios entre los defensores del Ibiza y, así fue, antes del descanso el Nàstic ya tenía el partido encauzado. Al segundo tiempo el encuentro cambió. Luis César reforzó la fase defensiva con Camus por Álvaro García y forzando la solidaridad defensiva de todo el equipo. La conjunta grana se replegó y todos sumaron esfuerzos por evitar más peligro. Rebollo tuvo que actuar, concretamente en un doble ocasión en el cual tuvo que volar para desviar un tiro.

El partido murió con el paso de los minutos y el Nàstic ganó con seguridad detrás. Esta seguridad en la portería no llegó sólo por el acierto en los paros, sino también porque cada pelota que entraba en sus dominios estaba dominada. Dani Rebollo aportó confianza y, con él, estaba la tranquilidad que el Ibiza no iba a remontar.

Continuidad

Con tres partidos disputados para cada portero, los números y el rendimiento hablan en favor de Dani Rebollo. El arquero andaluz se ha ganado el premio de la continuidad en su segunda temporada en el Nàstic donde, de nuevo, ha tenido que ganarse el lugar desde el banquillo.

El curso pasado estuvo en la misma situación, pero entonces era el competidor de Alberto Varo. Una tarea difícil, pero Rebollo aprovechó su oportunidad para hacer el sorpasso.

Ahora, defendiendo el trono, lo ha vuelto a hacer y, después de seis jornadas de probaturas para encontrar al arquero ideal, Dani Rebollo ha detenido en seco el debate en la portería.