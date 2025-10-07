Diari Més

Athlos Sports Travel organizará los desplazamientos del Nàstic un año más

La entidad organizará también el Juvenil A mientras que el club grana se encargará de planificar los viajes de la afición

El presidente ejecutivo del Nàstic Lluis Fàbregas con el representante de Athlos Sports Travel.

El Gimnàstic de Tarragona y la empresa Athlos Sports Travel han ampliado su colaboración para la temporada 2025/2026, consolidando el acuerdo iniciado el curso anterior. La empresa barcelonesa, especializada en la organización de viajes deportivos para equipos profesionales y amateurs, seguirá gestionando los desplazamientos del primer equipo grana y también este año organizará los del Juvenil A. Por otra parte, el Nàstic se encargará de gestionar y organizar los desplazamientos de la afición.

En el marco de esta renovación, Athlos Sports Travel se encargará de garantizar la máxima comodidad y eficiencia logística en todos los trayectos nacionales del primer equipo, velando por la calidad de las estancias y la atención a las necesidades deportivas antes, durante y después de los partidos a domicilio.

Con sede en Barcelona, Athlos Sports Travel es una startup creada por y para deportistas. Ha desarrollado una plataforma digital propia para ofrecer una experiencia óptima en la reserva y gestión de viajes deportivos. La empresa colabora con clubs profesionales y amateurs, federaciones, organizadores de acontecimientos e instituciones públicas, llenando un vacío existente en el sector con un servicio altamente especializado y adaptado a las necesidades de los deportistas.

