Athlos Sports Travel organizará los desplazamientos del Nàstic un año más

El Gimnàstic de Tarragona y la empresa Athlos Sports Travel han ampliado su colaboración para la temporada 2025/2026, consolidando el acuerdo iniciado el curso anterior. La empresa barcelonesa, especializada en la organización de viajes deportivos para equipos profesionales y amateurs, seguirá gestionando los desplazamientos del primer equipo grana y también este año organizará los del Juvenil A. Por otra parte, el Nàstic se encargará de gestionar y organizar los desplazamientos de la afición.

En el marco de esta renovación, Athlos Sports Travel se encargará de garantizar la máxima comodidad y eficiencia logística en todos los trayectos nacionales del primer equipo, velando por la calidad de las estancias y la atención a las necesidades deportivas antes, durante y después de los partidos a domicilio.

Con sede en Barcelona, Athlos Sports Travel es una startup creada por y para deportistas. Ha desarrollado una plataforma digital propia para ofrecer una experiencia óptima en la reserva y gestión de viajes deportivos. La empresa colabora con clubs profesionales y amateurs, federaciones, organizadores de acontecimientos e instituciones públicas, llenando un vacío existente en el sector con un servicio altamente especializado y adaptado a las necesidades de los deportistas.