El Atlético Baleares, primer rival del Nàstic de la Copa del Rei

El Nàstic de Tarragona ya conoce a su rival de la primera ronda de la Copa del Rey. El Atlético Baleares de Segunda Federación se enfrentará al conjunto grana entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre, con fechas todavía para confirmar. El formato de la competición establece que la eliminatoria será a partido único y el Nàstic, al ser equipo de categoría superior actuará como visitante y jugará a l'Estadio Balear.

El Atlético Baleares fue fundado en 1942 y ahora es equipo de Segunda Federación. De hecho, es uno de los principales candidatos al ascenso a Primera Federación y, de momento, ocupa la segunda posición con 12 puntos, cuatro victorias y una derrota. El Baleares es un clásico de la Primera Federación, donde disputó tres temporadas y coincidió en varias ocasiones. Entre sus jugadores está Florin Andone, goleador que en un partido del curso 15-16 marcó un hat-trick contra el Nàstic con el Córdoba.

El Nàstic actuará como visitante. En caso de empate, el partido se alargaría a la prórroga y a los penaltis. En caso de ganar, el Nàstic accedería a la siguiente ronda contra un rival de Segunda División.

El año pasado, el conjunto grana jugó dos partidos de esta competición. Primero, el conjunto grana pasó la primera ronda después de ganar el Ibiza Islas Pitiusas por 1-2 en tierras baleares. Esta victoria dio un billete al Nàstic para jugar contra un equipo de Segunda División en el Nuevo Estadio y fue contra el SD Huesca. Con todo, este fue el punto final de la participación en la competición después de caer por 0-1.