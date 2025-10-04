Sigue en directo el UD Ibiza-Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Nacho , el reencuentro tendrá que esperar 17:54 04/10/2025 17:54 04/10/2025 El partido de hoy era especial, en parte, porque significaba el reencuentro de Nacho González con el Nàstic. El central sólo jugó una temporada, la 23-24, pero dejó una buena imagen a la afición. Sufrió la dura noche del Málaga y salió con una grave sanción inmerecida. Ahora, como jugador del Ibiza, se enfrenta con el Nàstic por primera vez. Eso sí, el reencuentro tendrá que esperar porque Paco Jémez lo ha dejado en el banquillo. Hecho curioso porque, hasta ahora, ha sido titular indiscutible.

Banquillo del Ibiza 17:50 04/10/2025 17:50 04/10/2025 Torrelavid (ps), Sergio Díez, Eric Monjonell, Nacho González, Mounir, Pugliese, Iván del Olmo, García, Fede Vico, Davo, Fersura y Müller.

Once del Ibiza 17:49 04/10/2025 17:49 04/10/2025 Ramón Juan, Unai Medina, Iago Indias, Manu Pedreño, Albert, Ernesto Gómez, David del Pozo, Josep Señé, Álex Gallar, Sofiane y Bebé.

Si funciona, no lo toques 17:47 04/10/2025 17:47 04/10/2025 Hay una dicha que dice "Si funciona, no lo toques" y Luis César lo ha seguido a rajatabla. El técnico gallego ha repetido el once exacto que dio el triunfo contra el Eldense. A ver si trae la misma suerte.

Banquillo grana 17:42 04/10/2025 17:42 04/10/2025 Fuidias, Camus, Mángel, Juncà, Álex Jiménez, Fernando Torres, Pau Martínez, Juanda Fuentes y Enric Pujol.

¡Once de tu Club Gimnàstic! 17:36 04/10/2025 17:38 04/10/2025 Dani Rebollo, Sergio Santos, David Alba, César Morgado, Álvaro García. Óscar Sanz, Marc Montalvo, Christos Almpanis, Jaume Jardí, Cedric Omoigui y Marcos Baselga.