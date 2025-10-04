Fútbol
Sigue en directo el UD Ibiza-Nàstic
UD Ibiza
Por comenzar
0
0
Nàstic
Nacho, el reencuentro tendrá que esperar
El partido de hoy era especial, en parte, porque significaba el reencuentro de Nacho González con el Nàstic. El central sólo jugó una temporada, la 23-24, pero dejó una buena imagen a la afición. Sufrió la dura noche del Málaga y salió con una grave sanción inmerecida. Ahora, como jugador del Ibiza, se enfrenta con el Nàstic por primera vez. Eso sí, el reencuentro tendrá que esperar porque Paco Jémez lo ha dejado en el banquillo. Hecho curioso porque, hasta ahora, ha sido titular indiscutible.
Banquillo del Ibiza
Torrelavid (ps), Sergio Díez, Eric Monjonell, Nacho González, Mounir, Pugliese, Iván del Olmo, García, Fede Vico, Davo, Fersura y Müller.
Once del Ibiza
Ramón Juan, Unai Medina, Iago Indias, Manu Pedreño, Albert, Ernesto Gómez, David del Pozo, Josep Señé, Álex Gallar, Sofiane y Bebé.
Si funciona, no lo toques
Hay una dicha que dice "Si funciona, no lo toques" y Luis César lo ha seguido a rajatabla. El técnico gallego ha repetido el once exacto que dio el triunfo contra el Eldense. A ver si trae la misma suerte.
Banquillo grana
Fuidias, Camus, Mángel, Juncà, Álex Jiménez, Fernando Torres, Pau Martínez, Juanda Fuentes y Enric Pujol.
¡Once de tu Club Gimnàstic!
Dani Rebollo, Sergio Santos, David Alba, César Morgado, Álvaro García. Óscar Sanz, Marc Montalvo, Christos Almpanis, Jaume Jardí, Cedric Omoigui y Marcos Baselga.
¡El partido está a punto de empezar!
Choque de gigantes en el estadio Can Misses. Nàstic de Tarragona y UD Ibiza se enfrentan en un duelo de alto nivel en el cual los dos equipos quieren dar un golpe sobre la mesa. El Nàstic llega de ganar por 3-0 en el Eldense en un partido gris, pero efectivo y buscará un segundo triunfo para encontrar, por fin, el camino a recorrer. Por otra parte, el Ibiza, llamado a ser el primero clasificado del grupo, quiere volver a ganar después de tres partidos anegado.