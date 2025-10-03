El UD Ibiza, un gigante llamado a liderar la categoría que llega herido

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona tiene el sábado la segunda etapa de este mini Tourmalet del inicio del otoño. Después de recuperar una buena dosis de energía y confianza ganando el Eldense 3-0, el conjunto de Luis César se enfrenta a otro gigante de la categoría, el UD Ibiza de Paco Jémez.

El conjunto balear se presenta al partido herido. Después de poner en marcha la liga con dos victorias relucientes con golazos y buen juego, acumula tres partidos sin ganar. De hecho, justo el último fin de semana tocó fondo con la derrota por 2-0 contra el Atlético Madrileño.

El UD Ibiza, de la misma manera que el Eldense, es uno de los rivales directos del Nàstic que lucharán por el ascenso de la categoría. De hecho, a nivel de plantilla, es uno de los favoritos del grupo para acabar en primera posición. A nivel económico es un club potente y eso les ha permitido confeccionar un proyecto con jugadores experimentados.

Paco Jémez es un entrenador con una larga trayectoria a Primera y Segunda División. Es un técnico mediático por su forma de trabajar y que ha construido en Ibiza un equipo que le gusta la posesión y construir con la pelota las victorias. El conjunto balear presiona al rival, tiene un juego rápido en medio del campo y, sobre todo, talento individual que es capaz de cambiar los partidos en todo momento.

La estrella

Su jugador más destacado es Bebé. El atacante portugués aterrizó en el Ibiza el invierno del año pasado después de jugar medio año a Segunda. De hecho, hace un año estaba a Primera División con el Rayo Vallecano. Su entrada en Primera Federación tuvo efecto inmediato con 6 goles y 4 asistencias en 16 partidos y fue quien lideró el equipo en el play-off de ascenso, antes de caer contra la Andorra. Este año ha empezado con la misma fuerza, con 2 auténticos golazos y una asistencia, así que es un jugador a tener en cuenta.

Esta calidad se mantiene en el resto de demarcaciones, con Del Pozo en medio del campo y, sobre todo, un eje defensivo potente con la exgrana Nacho González e Iago Indias. Todo suma un equipo compacto y con recursos, pero que en los últimos partidos ha sufrido dificultades a la hora de gestionar los minutos cuando el rival los ha marcado.

Golpe sobre la mesa

Después de ganar el Eldense, el Nàstic de Luis César cuenta ahora con la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa batiendo a otro rival directo. El duelo del sábado a las 18.30 h se presenta como uno de los más complicados a domicilio y la segunda etapa de un mini Tourmalet que culminará con la llegada del Alcorcón al Nuevo Estadio la próxima semana.

De cara al duelo contra el Ibiza, Luis César no podrá contar ni con Moi Delgado ni con Wilfrid Kaptoum, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Quien es la novedad será Sergio Camus. El lateral grana vuelve después de su baja y será la principal incógnita en saber si volverá a la banda izquierda o recuperará su posición en el lateral derecho.