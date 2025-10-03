Kaptoum sufre una lesión fibrilar en el sóleo exterior de la pierna izquierda

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Wilfrid Kaptoum fue uno de los revulsivos escogidos por Luis César durante el duelo contra el Eldense. El mediocampista camerunés salió en el segundo tiempo y ayudó en la mejora del equipo para alcanzar la victoria contra los alicantinos. las últimas pruebas hechas al jugador del Nàstic han confirmado que sufre una lesión fibrilar en el sóleo exterior de la pierna izquierda.

Con Kaptoum fuera de juego, el técnico gallego se queda con un hombre menos en la medular, dejando a Marc Montalvo, Óscar Sanz y Mangel como opciones, con la alternativa de Fernando Torres, la cual no ha debutado.

Kaptoum aterrizó en el Nàstic este pasado verano después de pasar un periodo de prueba. Su rendimiento fue inmediato, marcando en la primera jornada de liga. El camerunés ofrece un perfil diferente en medio del campo y Luis César se tendrá que adaptar a su baja. De momento, Kaptoum se perderá el duelo de este sábado contra el Ibiza y su recuperación marcará su disponibilidad, con los duelos de las próximas semanas en duda.