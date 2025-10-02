Hasta once exjugadores se reencontrarán por primera vez con el Nàstic esta temporada

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona se reencontrará esta temporada hasta once exjugadores. Muchos se enfrentarán al equipo grana por primera vez desde que se marcharon y son queridos para la afición. El primero será este mismo sábado con Nacho González defendiendo la camiseta de la UD Ibiza.

El central andaluz sólo jugó una temporada al Nàstic, pero fue suficiente para quedar en el recuerdo de los nastiquers. Concretamente, fue, de la mano de Pablo Trigueros, el defensor titular de aquel equipo de Dani Vidal que se quedó junto al ascenso a Segunda División, sufriendo la noche trágica contra el Málaga. Por su carácter, se erigió en un capitán, a pesar de no lucir el brazalete y fue uno de los más damnificados de aquel duelo de play-off de ascenso después de ser sancionado media temporada sin jugar de forma injusta e injustificada.

Este pasado verano acabó contrato con el Intercity y fue «un nastiquer más» durante el play-off de ascenso grana. Así lo destacó en una entrevista en Diari Més en la cual abrió la puerta de volver a Tarragona en el futuro. Este verano se pudo dar, pero no hubo entendido con la entidad grana y recibió una oferta irrenunciable del UD Ibiza, el próximo rival del Nàstic. Como central titular del Ibiza, se reencontrará con su exequipo, uno en el cual sólo volverá a coincidir con Jaume Jardí, Marc Montalvo y Óscar Sanz.

Nacho González no es el único exnastiquer al encontrarse con su equipo, pero sí el primero, porque hay cuatro exjugadores más que no pudieron jugar contra el Nàstic en sus partidos.

Algeciras

En el primer partido de liga, el Algeciras se enfrentaba al Nàstic tocado por la falta de jugadores inscritos y las lesiones, hecho que impidió el retorno de dos exjugadores: Aleix Coch y Èric Montes Arce.

El central tarraconense hace más de diez años que dejó la entidad grana, pero es un nombre que ha estado muy presente en las últimas ventanas de fichajes. Con respecto a Èric Montes Arce, fue un jugador de rotación en medio del campo presente en el año de la derrota grana que Dani Vidal salvó.

Europa

Al Nou Sardenya también había pasado grana, pero ni Marcel Céspedes ni Salva Ferrer se enfrentaron a su exequipo. El salouense Céspedes fue un jugador de la Pobla de Mafumet que el año pasado fue cedido a la Segoviana para acumular minutos en Primera Federación. Este año, después de no renovar el contrato, forma parte de la banda izquierda de la Europa.

En el caso de Salva Ferrer habría sido un retorno seis años después. El defensor se abrió paso desde la Pobla de Mafumet hasta el primer equipo del Nàstic en el cual fue el último curso del club grana a Segunda División, la temporada 2018-2019. Entonces, el Spezia le dio la oportunidad de crecer y, con los italianos, llegó a jugar a la Serie A. Después de pasar una grave enfermedad, el año pasado volvió al mundo del fútbol y este verano fichó por la Europa.

Con todo, el de Martorell no pudo reencontrarse con el Nàstic en el Nueve Cerdeña porque arrastra unos problemas físicos que todavía no le han permitido debutar.

Alcorcón

El próximo partido en el Nou Estadi Costa Daurada también será especial. El conjunto de Luis César recibirá en el Alcorcón, equipo madrileño donde actualmente juega Pol Domingo.

El conocido como Búfalo de la Pobla de Montornès ha sido un jugador que ha dejado huella a la afición grana. Después de crecer a las categorías inferiores del Nàstic, debutó con el primer equipo el año 2019-2020. Desde entonces fue uno habitual y, con la entrada en la Primera Federación ahora hace cuatro años, fue el lateral derecho indiscutible. Este verano, dejó el equipo en tanto que el Nàstic no le ofreció renovación.

La próxima semana, Domingo se reencontrará con su estadio y su afición, eso sí, lo hará defendiendo la camiseta del Alcorcón, equipo con el cual lo ha jugado todo hasta el momento.

Marbella

A mediados de noviembre tres exnastiquers más volverán al Nou Estadi Costa Daurada de la mano del Marbella: Manu García, Álex López y Eugeni Vallderrama.

Álex López tuvo un paso efímero, porque sólo jugó al equipo durante media temporada antes de marcharse al equipo andaluz. Por otra parte, Manu García fue el portero grana durante dos temporadas, cayendo con el equipo contra el Villarreal B la trágica noche de Vigo. Con el equipo grana ganó una Zamora y se despidió después de la dura temporada con tres entrenadores. Este año se ha convertido en el portero titular del Marbella.

Finalmente, Eugeni Vallderrama salió traspasado del Nàstic el curso 2012-2013 Los últimos años, el jugador ha formado parte del Ibiza, antes de marcharse el pasado verano al conjunto andaluz donde marcó un gol en su debut.

Cartagena

En diciembre, el Cartagena será el último rival del año en el Nou Estadi y vendrá acompañado con dos exjugadores más: Fran Vélez y Nil Jiménez.

El lateral grana salió del Nàstic este mismo mercado de verano después de cerrar una etapa de dos temporadas en el equipo. Nil Jiménez disputó parte de la pretemporada para ganarse la posición dejada por Joan Oriol, pero finalmente cogió las maletas en dirección a la Región de Murcia. Jiménez sufrió la final de Vigo y, el año pasado, disputó el play-off con el Mérida cedido por el Nàstic. De hecho, se cayó contra la Real Sociedad B, el mismo verdugo que la conjunta grana.

Por otra parte, Fran Vélez vuelve a Tarragona después de diez años, cuando al final de la temporada 2012-2013 salió traspasado al Almería. Con el equipo andaluz jugó a Primera y Segunda División, después de coger las maletas para hacer carrera a Polonia y Grecia.

El año 2019, Vélez estuvo a punto de volver a Tarragona, pero la negociación fue infructuosa porque el Aris pidió un traspaso. Finalmente, el último verano volvió a España después de diez años por reforzar el Cartagena. De momento, no ha debutado con el conjunto murciano por problemas físicos.

Otros

El último fin de semana también hubo una exgrana en el Nou Estadi, aunque no llegó nunca a debutar. Hamza Bellari salió a la segunda parte del duelo contra el Eldense. El extremo salió traspasado a la Valencia el verano del año pasado después de destacar en la Pobla de Mafumet. Este año, juega cedido al club alicantino.

A pesar de no ser exjugador grana, el grupo 2 de Primera Federación tiene un espacio más para un tarraconense como es el caso de Manel Royo. El lateral izquierdo de Alcanar juega con el Teruel y también será rival grana. En el grupo 1 también hay un buen puñado de exjugadores grana, pero estos sólo podrán volver a Tarragona este año en un hipotético play-off de ascenso.