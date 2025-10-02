Luis César, en la previa contra el Ibiza: «Quiero un equipo neutro en la victoria y en la derrota»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona afronta el sábado un reto mayúsculo con la visita a uno de los campos más potentes de la categoría para lucharse en el UD Ibiza. Después de la victoria contra el Eldense, las aguas se han calmado en la Budallera y el equipo se concentra en consolidar el juego para alargar la buena dinámica con un nuevo triunfo. De momento, lo que quiere conseguir a Luis César con su equipo es que sea «neutro» en la victoria y la derrota y así «seremos más competitivos».

¿Qué opina del Ibiza?

«El Ibiza es un equipo con comportamientos claros. Es mucho presionando sin pelota y le gusta tener la posesión. Si añades jugadores de calidad con experiencia a categorías profesionales eso hace a un rival importante».

¿Qué espera del partido?

«Tenemos que hacer sufrir al rival con la pelota, no sólo defender bien. El partido pasará por eso. Si el Ibiza recupera la pelota pronto y en su campo está feliz. Tenemos que querer nosotros la pelota y ser valientes, sabiendo que el duelo tendrá sus momentos».

¿Venir de victoria da tranquilidad?

«Pienso que tenemos que ser neutros con la victoria, saber convivir con la competición sin euforias ni con los miedos y disgustos de la derrota. Ser neutro nos hará ser más competitivos. Contra el Eldense fue una buena victoria después de analizar el partido. Sólo fueron capaces de aguantar nuestro ritmo durante 45 minutos, en la segunda partes no fueron capaces, y por eso ganamos. La segunda parte es consecuencia del trabajo de la primera».

¿Hay más ruido ahora que en etapas anteriores?

«Antes no había Twitter ni redes sociales con perfiles anónimos y donde una persona puede tener muchas cuentas. Es diferente. Antes también había críticas en las derrotas».

Bajas

«Recuperamos a Sergio Camus y Moi Delgado i Kaptoum son baja».