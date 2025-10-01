Los inventos del Nàstic en la banda izquierda: cuatro jugadores han ocupado el lateral en cinco jornadas

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona tiene un problema en el lateral izquierdo y para encontrar la solución ha obligado a Luis César a mostrar su ingenio. En las cinco primeras jornadas de liga, un total de cuatro jugadores han ocupado la posición y dos más lo han hecho de manera temporal. El pasado sábado se sumó la última alternativa que parece que llega para quedarse: Álvaro García.

Desde la baja de Joan Oriol –amo y señor de la banda izquierda en los últimos cinco años– parece que ha caído una maldición en una posición que todavía no está garantizada. Moi Delgado era el fichaje escogido para ser titular, pero el experimentado lateral llegó fuera de forma y, hace dos semanas, sufrió una lesión en un entrenamiento que cortó todavía más su puesta a punto. David Juncà se mostraba como la única alternativa, pero en la primera jornada de liga se lesionó. En su retorno al campo de la Europa, cometió un penalti evitable que lo condenó y Luis César no contó con él contra el Eldense.

Sin Juncà, el encargado de ocupar la banda izquierda fue Sergio Camus. El lateral derecho fue el mejor jugador de la primera jornada de liga, pero no fue la solución óptima a pierna cambiada, convirtiéndose en el punto débil del equipo. Además, eso se sumó que contra la Europa se lesionó y no estuvo disponible el sábado.

Los últimos dos jugadores al sumarse a la carrera por la banda izquierda fueron Álvaro García y Sergio Santos. García –fichaje de última hora de la dirección deportiva grana para apagar los fuegos– debutó directamente al once titular contra el Eldense. El central también llegaba fuera de forma, pero aguantó 60 minutos y cumplió su papel.

Con respecto a Santos, él acabó el partido del sábado en el lateral izquierdo cuando el físico de García dijo basta.

Morgado i Almpanis

Dos hombres más acabaron ocupando esta posición de manera temporal. El primero fue César Morgado, que lo hizo en el partido inaugural contra el Algeciras después de la lesión de David Juncà. El central cumplió en su papel, pero nunca fue una alternativa real para la banda. El interesante fue el caso del segundo, Christos Almpanis. El griego formó parte del plan de Luis César contra el Eldense. En fase ofensiva, se esperaba su participación en el ataque, pero, cuando el Eldense tenía la pelota, Almpanis retrasó la posición para jugar de lateral izquierdo y formar una defensa de cinco hombres.

Esta fue una solución más que aportó el ingenio de Luis César para paliar los problemas por una parte que espera la recuperación de sus efectivos. De momento, parece que la fórmula del sábado contra el Eldense volverá a repetirse.

Álvaro García, a pesar de ser central, ya ocupó esta posición por tramos con el Fuenlabrada, donde coincidió también con David Alba. El sábado a las 18.30 horas el ingenio de Luis César se volverá a poner a prueba en el campo del UD Ibiza.