Jaume Jardí y Óscar Sanz, los únicos intocables en el once titular del Nàstic

Solo dos futbolistas han sido titulares en los primeros cinco partidos de liga en el Nàstic de Tarragona: Jaume Jardí y Óscar Sanz. Luis César no ha repetido equipo de inicio en ninguna de las jornadas, ya fuera por decisión técnica o por las diferentes bajas que ha sufrido la plantilla. Con todo, queda claro que Jardí y Sanz, dos de los capitanes, serán dos hombres importantes este curso.

Por una parte, el reusense es el jugador que más minutos ha disputado: 441. Ha acabado cuatro partidos, solo saliendo sustituido contra el Atlético Sanluqueño. Además, Jardí es el máximo goleador de los grana con tres dianas, dos de ellas de penalti. El delantero es el jugador de la plantilla con mejor pie y su calidad la demuestra en cada encuentro.

A pesar de tener 23 años, Jardí es una referencia en el vestuario y su experiencia en el club después de dos campañas es clave. La temporada pasada registró seis goles y ocho asistencias. Y en la temporada 23/24 siete goles y cinco asistencias. Si Jardí puede mejorar estos registros y encuentra su mejor versión, enganchado a la banda o con libertad de movimientos detrás de los puntas, significará que el ataque grana funciona.

Por otra parte, Óscar Sanz es el segundo futbolista al que le ha dado más minutos Luis César. El de Sant Sadurní d'Anoia fue muy protagonista en los primeros partidos, incluso firmó el primer gol del curso, pero en los últimos duelos se ha ido diluyendo. Sobre todo con pelota.

El entrenador gallego lo sustituyó antes de la hora de juego contra el Eldense. De igual forma que a Marc Montalvo, con quien ha compartido la mayoría de titularidades. Los dos mediocentros se retroalimentan y cuando uno juega bien, el otro le sigue, y viceversa.

Mangel y Kaptoum aprietan

Pero el centro del campo grana tiene más pretendientes y Mangel y Kaptoum piden paso. El camerunés ha dado una de cal y otra de arena. Marcó el gol de la victoria contra el Algeciras, pero también acabó expulsado contra el Atlético Sanluqueño. Contra el Eldense, salió con energía desde el banquillo y puede volver a ser titular contra el Ibiza.

Así como Mangel, que ha entrado de refresco en todos los partidos en el inicio de liga. El asturiano también entró muy bien al último partido y estuvo a punto de marcar. La decisión dependerá del técnico, que no se casa con nadie y motiva la competencia en todas las posiciones.

Sin embargo, los constantes cambios en el once pueden servir para mantener enchufados a los 20 futbolistas o pueden generar dudas en el campo y en la tribuna. Todo el mundo sabe de memoria el once titular e incluso los cambios de los equipos campeones. Aquello a lo que aspira el Nàstic.