Tres goles de pura vida (3-0)

Tres goles de oxígeno. El Nàstic de Tarragona rompe la mala racha y respira después de golear en el Eldense. Una genialidad de Marcos Baselga y la individualidad de un inspirado Juanda Fuentes van iluminar un partido, hasta la segunda parte, gris de los grana. Tres puntos necesarios que aportan confianza al proyecto.

Luis César apostó por volver a los básicos. La conjunta grana volvió al 4-4-2 con dos delanteros, Cedric y Baselga juntos por primera vez. Quien también debutaba fue Álvaro García, que jugaba de lateral izquierdo por encima de Juncà. Con todo, no faltaron los inventos, porque en fase defensiva Almpanis era quien se ocupaba de jugar por la banda.

El Nàstic se jugaba la vida contra el Eldense, no sólo para recuperarse de dos traspiés, sino también al banquillo. Con todo, el partido no ofrecía este tipo de electricidad, sino que más bien fue un inicio calmado. Los dos equipos vivieron unos minutos de tanteo que se alargaron media hora. En todo este tiempo, ni el Eldense ni el Nàstic disfrutaron de aproximaciones ni jugadas peligrosas. Con respecto al Eldense, parecía que esperaba su momento adecuado mientras que los jugadores grana estaban con el freno de mano puesto, quizás demasiado temerosos de equivocarse.

Eso se tradujo en un juego grana estático, con pocas transiciones ni movimientos rápidos. Jaume Jardí era el más activo, bajando a la medular para mover el juego y fue el primero al probar con un chute desde la frontal, pero nada. La ocasión más peligrosa del Eldense fue un chute con el exterior de Ruiz que se envenenó y casi se cuela por la escuadra.

Al equipo le faltaba alma, estaba demasiado estático y la jugada que resumió la primera mitad llegó al final: Tres jugadores del Nàstic tenían la pelota en la frontal y ninguno de ellos intentó centrar o rematar y el árbitro silbó el descanso.

Genialidades

Algo cambió en la segunda parte. El equipo ganó espíritu y si el juego no propulsaba el partido, lo harían las genialidades. El potencial latente de los jugadores del Nàstic se hizo notar.

La defensa del Eldense hizo un mal rechazo y la pelota cayó rebotada a los dominios de Marcos Baselga. El aragonés no lo dudó y con un único control no dejó caer la pelota para enviar un chute imparable que se coló en el fondo de la red. El gol llegó en el momento menos esperado e iluminó completamente en un Nàstic, hasta entonces, apagado. De hecho, incluso los jugadores tardaron un segundo para celebrarlo.

La alegría llegó con mala fortuna, porque Baselga fue cambiado con molestias físicas. Con todo, la inspiración se contagió al hombre que lo sustituyó: Juanda Fuentes. El extremo entró tocado por una varita y la primera pelota que tocó la envió dentro de la portería. Él y Cedric se inventaron una jugada con dos pasadas que Fuentes definió a la perfección con un chute cruzado que puso el 2-0.

En un momento, el Nàstic cambió la cara y el Eldense dio un paso atrás. Los de Luis César lo aprovecharon y, de nuevo, Juanda Fuentes inventaron. El extremo se internó en el área y recibió un penalti que vio a todo el mundo menos el árbitro. Por suerte, el VAR actuó poco después para hacer rectificar al árbitro y señalar penalti. Jaume Jardí, entonces capitán, no falló la pena máxima y puso el 3-0 que hizo enloquecer a todo el estadio.

Incluso el Nàstic podría haber castigado más, con buenos remados de Almpanis y David Alba desde la frontal, pero el 3-0 no se movió y el resto de minutos fueron de calma y oxígeno, justo lo que necesitaba a Luis César.