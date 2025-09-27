Fútbol
Final: Goleada del Nàstic
Nàstic
Baselga (63') Juanda (69') Jardí (73')
Finalizado
3
0
Eldense
¡Final!
Victoria grana por goleada.
Rebollada
Mano a mano que para Dani Rebollo y salva el 3-1.
Cambio del Nàstic
Se marcha Cedric y entra Álex Jiménez.
¡Almpanis!
¡Centro directo para la volea de Almpanis que para al portero!
¡GOL DEL NÀSTIC!
¡PENALTI PARA EL NÀSTIC!
Lo hace todo Juanda y le hacen penal claro, pero el árbitro lo pita revisando el VAR.
Juanda Fuentes y Cedric
¡Entre Cedric y Juanda se inventan una jugada y Juanda hace un remate cruzado que hace el segundo!
¡GOL DEL NÀSTIC!
Doble cambio del Eldense
Se Marchan Macho y Quintana y entran Rober Ibáñez y Manu Molina.
Cambio del Nàstic
Se marcha tocado Baselga y entra Juanda
Baselgada
El delantero coge la pelota a la frontal, no la deja caer y la clava en la escuadra.
¡Golazo de BASELGA!
Triple cambio grana
Entran Mangel, Kaptoum y Pau Martínez por Marc Montalvo, Óscar Sanz y Álvaro Garcia.
Tarjeta amarilla para el Eldense
La ve Bustillo.
El Eldense da un paso adelante
El Eldense coge el timón del partido y, poco a poco, se acerca al área del Nàstic.
Empieza la segunda mitad
Mueve la pelota el Nàstic.
Descanso
Sin alma. El Nàstic malgasta una triple ocasión y el árbitro silba el descanso. Eso ha definido la primera mitad.
La tiene el Eldense
Chute con el exterior de Ruiz que se envenena y casi se cuela por la escuadra.
Estáticos
No coge velocidad el Nàstic con la pelota. No hay contraataques ni transiciones ni tampoco fútbol directo. Los grana están demasiado estáticos.
Tarjeta amarilla para el Eldense
La ve Macho.
De nuevo por la izquierda
Dos pasadas y suficiente para dejar deshecha la defensa del Nàstic. Centro en el segundo palo que por suerte no remata Dioni. Fragilidad.
Primer intento del Nàstic
Remate desde la frontal de Jaume Jardí que sale por encima del travesaño.
No se entienden
Jaume Jardí pasa al pie en Santos y el lateral espera que pase en profundidad. Minutos antes, ha pasado una cosa similar con Almpanis.
Jaume Jardí intenta mover el juego
El de Reus quiere la pelota y se esfuerza por bajar hasta la medular para repartir el juego. El problema es después de pasar del medio del campo.
Nada
Saca en corto, el árbitro interrumpe la jugada por mala colocación, pero Almpanis acaba con un remate flojo desde la frontal.
Primer córner del Nàstic
Va Montalvo a centrar.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Marc Montalvo. Los dos pivotes en medio del campo están cargados con una.
Doble córner del Eldense
Se defiende el Nàstic en la pelota parada cuando el Eldense disfruta de dos córners.
Sin aproximaciones
Después de un cuarto de hora de partido, ninguno de los dos equipos se ha aproximado con demasiado peligro al área.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Óscar Sanz por coger la camiseta a un rival.
Almpanis de lateral
En fase defensiva, el Nàstic juega con 5 defensores con Almpanis como lateral izquierdo.
Cuenta con el Eldense
Minutos de tanteo que el Eldense ya ha mostrado un poco de su potencial. Las bandas sufrirán.
¡Empieza el partido!
¡Mueve la pelota el Eldense!
Óscar López presente en la grada
El extécnico del Juvenil A del Barça, Óscar López, está en la grada en el duelo contra el Eldense. El entrenador es el favorito de tomar el relevo al banquillo grana si fuera el caso del despido de Luis César y ya estuvo en el Nou Sardenya contra la Europa. Pase lo que pase, López ya se está viendo el partido.
La vida en juego
Aunque desde el club han destacado que el futuro de Luis César en el banquillo no depende de este partido, no sumar la victoria contra el Eldense hoy significará el final de la tercera etapa del gallego en el club, no hay más. Curiosamente, la última vez que el Eldense pisó Tarragona ganó por 0-4 a los grana y despidió a Iñaki Alonso después de seis partidos. De momento, Luis César lleva cinco.
4-4-2 de manual
Con la vida en juego, Luis César ha apostado por el formato clásico: 4-4-2. Baselga y Cedric debutan juntos a la titularidad, de igual manera que Almpanis y Álvaro García.
Vuelve Dioni
Lo que siempre marca en el Nàstic. Dioni vuelve al Nou Estadi Costa Daurada. La última vez que estuvo marcó el 2-1 con el Málaga en el play-off de ascenso. Un gol que fue el inicio de un día para olvidar.
Banqueta Eldense
Valencia (ps), Serra, Hamza Bellari, Manu Molina, Boston, Clemente, Rober Ibáñez, Núñez, Vallejo y Jiménez.
Once del Eldense
Ramon Vilà, David Ruiz, Dumic, Arnau Gaixas, Smand, Macho, Quintana, Bustillo, Ibarrondo, Fidel y Dioni.
Banqueta Nàstic
Toni Fuidias (ps) Edu Esteves (ps) Mángel, David Juncà. Álex Jiménez, Fernando Torres, Pau Martínez, Kaptoum, Juanda Fuentes, Enric Pujol, David Caberzas y Adrian Alves.
Once del Nàstic de Tarragona
Dani Rebollo, Sergio Santos, César Morgado, David Alba, Álvaro García, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Christos Almpanis, Jaume Jardí, Cedric Omoigui y Marcos Baselga.
¡El Nàstic-Eldense está a punto de empezar!
Cara o cruz en el Nou Estadi Costa Daurada. El Nàstic tiene que ganar a toda costa. Primero para asustar a fantasmas y alejarse de la parte baja y, después, para que Luis César continúe en el banquillo como entrenador del Nàstic. No hay más.