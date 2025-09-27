Final: Goleada del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

90' ¡Final! 22:54 27/09/2025 22:54 27/09/2025 Victoria grana por goleada.

85' Rebollada 22:43 27/09/2025 22:43 27/09/2025 Mano a mano que para Dani Rebollo y salva el 3-1.

78' Cambio del Nàstic 22:37 27/09/2025 22:37 27/09/2025 Se marcha Cedric y entra Álex Jiménez.

77' ¡ Almpanis ! 22:36 27/09/2025 22:36 27/09/2025 ¡Centro directo para la volea de Almpanis que para al portero!

80' ¡GOL DEL NÀSTIC ! 22:32 27/09/2025 22:32 27/09/2025

79' ¡ PENALTI PARA EL NÀSTIC ! 22:31 27/09/2025 22:31 27/09/2025 Lo hace todo Juanda y le hacen penal claro, pero el árbitro lo pita revisando el VAR.

69' Juanda Fuentes y Cedric 22:28 27/09/2025 22:28 27/09/2025 ¡Entre Cedric y Juanda se inventan una jugada y Juanda hace un remate cruzado que hace el segundo!

68' ¡GOL DEL NÀSTIC ! 22:27 27/09/2025 22:27 27/09/2025

67' Doble cambio del Eldense 22:26 27/09/2025 22:26 27/09/2025 Se Marchan Macho y Quintana y entran Rober Ibáñez y Manu Molina.

67' Cambio del Nàstic 22:25 27/09/2025 22:25 27/09/2025 Se marcha tocado Baselga y entra Juanda

63' Baselgada 22:22 27/09/2025 22:22 27/09/2025 El delantero coge la pelota a la frontal, no la deja caer y la clava en la escuadra.

63' ¡Golazo de BASELGA ! 22:21 27/09/2025 22:21 27/09/2025

59' Triple cambio grana 22:17 27/09/2025 22:18 27/09/2025 Entran Mangel, Kaptoum y Pau Martínez por Marc Montalvo, Óscar Sanz y Álvaro Garcia.

58' Tarjeta amarilla para el Eldense 22:16 27/09/2025 22:16 27/09/2025 La ve Bustillo.

55' El Eldense da un paso adelante 22:14 27/09/2025 22:14 27/09/2025 El Eldense coge el timón del partido y, poco a poco, se acerca al área del Nàstic.

46' Empieza la segunda mitad 22:03 27/09/2025 22:03 27/09/2025 Mueve la pelota el Nàstic.

45' Descanso 21:47 27/09/2025 21:47 27/09/2025 Sin alma. El Nàstic malgasta una triple ocasión y el árbitro silba el descanso. Eso ha definido la primera mitad.

42' La tiene el Eldense 21:44 27/09/2025 21:44 27/09/2025 Chute con el exterior de Ruiz que se envenena y casi se cuela por la escuadra.

41' Estáticos 21:43 27/09/2025 21:43 27/09/2025 No coge velocidad el Nàstic con la pelota. No hay contraataques ni transiciones ni tampoco fútbol directo. Los grana están demasiado estáticos.

37' Tarjeta amarilla para el Eldense 21:38 27/09/2025 21:38 27/09/2025 La ve Macho.

35' De nuevo por la izquierda 21:38 27/09/2025 21:38 27/09/2025 Dos pasadas y suficiente para dejar deshecha la defensa del Nàstic. Centro en el segundo palo que por suerte no remata Dioni. Fragilidad.

34' Primer intento del Nàstic 21:36 27/09/2025 21:36 27/09/2025 Remate desde la frontal de Jaume Jardí que sale por encima del travesaño.

32' No se entienden 21:34 27/09/2025 21:34 27/09/2025 Jaume Jardí pasa al pie en Santos y el lateral espera que pase en profundidad. Minutos antes, ha pasado una cosa similar con Almpanis.

29' Jaume Jardí intenta mover el juego 21:31 27/09/2025 21:31 27/09/2025 El de Reus quiere la pelota y se esfuerza por bajar hasta la medular para repartir el juego. El problema es después de pasar del medio del campo.

24' Nada 21:27 27/09/2025 21:27 27/09/2025 Saca en corto, el árbitro interrumpe la jugada por mala colocación, pero Almpanis acaba con un remate flojo desde la frontal.

24' Primer córner del Nàstic 21:26 27/09/2025 21:26 27/09/2025 Va Montalvo a centrar.

21' Tarjeta amarilla para el Nà stic 21:24 27/09/2025 21:28 27/09/2025 La ve Marc Montalvo. Los dos pivotes en medio del campo están cargados con una.

19' Doble córner del Eldense 21:21 27/09/2025 21:21 27/09/2025 Se defiende el Nàstic en la pelota parada cuando el Eldense disfruta de dos córners.

15' Sin aproximaciones 21:18 27/09/2025 21:18 27/09/2025 Después de un cuarto de hora de partido, ninguno de los dos equipos se ha aproximado con demasiado peligro al área.

13' Tarjeta amarilla para el Nàstic 21:15 27/09/2025 21:15 27/09/2025 La ve Óscar Sanz por coger la camiseta a un rival.

9' Almpanis de lateral 21:12 27/09/2025 21:12 27/09/2025 En fase defensiva, el Nàstic juega con 5 defensores con Almpanis como lateral izquierdo.

5' Cuenta con el Eldense 21:08 27/09/2025 21:08 27/09/2025 Minutos de tanteo que el Eldense ya ha mostrado un poco de su potencial. Las bandas sufrirán.

1' ¡Empieza el partido! 21:03 27/09/2025 21:03 27/09/2025 ¡Mueve la pelota el Eldense!

Óscar López presente en la grada 20:53 27/09/2025 20:53 27/09/2025 El extécnico del Juvenil A del Barça, Óscar López, está en la grada en el duelo contra el Eldense. El entrenador es el favorito de tomar el relevo al banquillo grana si fuera el caso del despido de Luis César y ya estuvo en el Nou Sardenya contra la Europa. Pase lo que pase, López ya se está viendo el partido.

La vida en juego 20:52 27/09/2025 20:52 27/09/2025 Aunque desde el club han destacado que el futuro de Luis César en el banquillo no depende de este partido, no sumar la victoria contra el Eldense hoy significará el final de la tercera etapa del gallego en el club, no hay más. Curiosamente, la última vez que el Eldense pisó Tarragona ganó por 0-4 a los grana y despidió a Iñaki Alonso después de seis partidos. De momento, Luis César lleva cinco.

4-4-2 de manual 20:49 27/09/2025 20:49 27/09/2025 Con la vida en juego, Luis César ha apostado por el formato clásico: 4-4-2. Baselga y Cedric debutan juntos a la titularidad, de igual manera que Almpanis y Álvaro García.

Vuelve Dioni 20:46 27/09/2025 20:46 27/09/2025 Lo que siempre marca en el Nàstic. Dioni vuelve al Nou Estadi Costa Daurada. La última vez que estuvo marcó el 2-1 con el Málaga en el play-off de ascenso. Un gol que fue el inicio de un día para olvidar.

Banqueta Eldense 20:38 27/09/2025 20:38 27/09/2025 Valencia (ps), Serra, Hamza Bellari, Manu Molina, Boston, Clemente, Rober Ibáñez, Núñez, Vallejo y Jiménez.

Once del Eldense 20:36 27/09/2025 20:36 27/09/2025 Ramon Vilà, David Ruiz, Dumic, Arnau Gaixas, Smand, Macho, Quintana, Bustillo, Ibarrondo, Fidel y Dioni.

Banqueta Nàstic 20:35 27/09/2025 20:35 27/09/2025 Toni Fuidias (ps) Edu Esteves (ps) Mángel, David Juncà. Álex Jiménez, Fernando Torres, Pau Martínez, Kaptoum, Juanda Fuentes, Enric Pujol, David Caberzas y Adrian Alves.

Once del Nàstic de Tarragona 20:25 27/09/2025 20:27 27/09/2025 Dani Rebollo, Sergio Santos, César Morgado, David Alba, Álvaro García, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Christos Almpanis, Jaume Jardí, Cedric Omoigui y Marcos Baselga.