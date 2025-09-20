Fútbol
Final: Segunda derrota seguida del Nàstic
Europa
Finalizado
2
0
Nàstic
Final
Segunda derrota consecutiva del Nàstic.
Cambio del Nàstic
Debuta Adrián Alves y se marcha Jaume Jardí.
Gol anulado de la Europa
El Nàstic se ha deshecho.
Gol de la Europa
Cambio de la Europa
Entran Plá y Meshak por Ghalian y Caravaca
Cambios del Nàstic
Entran Baselga y Mángel por Montalvo y Cedric.
Gol de la Europa
Empujón de Juncà
Ataque de la Europa y empuje de David Juncà dentro del área. El árbitro revisa la acción al VAR, pero no cambia la decisión.
Penalti a favor de la Europa
Al travesaño la Europa
Contraataque de la Europa, paso de espuela de Vacas en Ibuki que envía la pelota al travesaño.
El Nàstic busca el gol
Intensifica los ataques el Nàstic.
Ida y vuelta
Pasada de Almpanis que era medio gol y Jiménez remata en el cuerpo del portero. Acto seguido una contra que Jordi Cano aprovecha con un tiro cruzado que sale fuera.
Cambio del Nàstic
Entra Almpanis por Juanda Fuentes.
¡Providencial Dani Rebollo!
Tiro de la Europa que desvía a Enric Pujol dentro del área, pero el portero grana tiene reflejos de gato y evita el gol.
Partido abierto
Momento ahora para el Europa. Tiro cruzado que para Dani Rebollo y dos córners para el Europa.
¡Era clara para Jaume jardí!
Centro delicioso de Jaume Jardí, Cedric deja pasar y Jaume Jardí falla el tiro cruzado. Para Flere la opción más clara del partido.
Cambio de la Europa
Entra Ibuki por Andrews.
'Rebollada'
Mano a mano de Jordi Cano contra Dani Rebollo y el portero gana lo para con estilo. Eso sí, la jugada fue anulada por fuera de juego.
¡Y ahora Cedric!
Pasada en largo de Rebollo que remata Cedric y sale fuera por poco. Nuevo Nàstic.
Ahora Álex Jiménez
Pasada de Jardí cabe a Álex Jiménez y chute cruzado desviado en córner.
La primera de Jaume Jardí
Cambio de ritmo del Nàstic. Tres pasadas y ya están en la frontal y Jaume Jardí ha probado el chute desde la frontal.
Empieza la segunda mitad con novedades
Entra Juncà por Camus.
Descanso
Mucho combate, pocas ocasiones y el Nàstic nulo en ataque.
Enric Pujol salva los muebles
Duda Dani Rebollo al salir o no, Andrews gana la ocasión y remata, pero Enric Pujol sale del nada para evitar el gol.
Cinco minutos de añadido
La revisión y la lesión de Sgrò alargan el partido hasta el 50'.
No se encuentra el Nàstic en ataque
El Europa influye en el ritmo del partido. Los dos equipos buscan un duelo acelerado y eso hace sufrir al Nàstic, porque no sabe como formular sus ataques.
¡Enric Pujol!
Pierde la pelota Montalvo, el Europa prepara un contraataque y Enric Pujol soluciona la acción.
Paso adelante del Nàstic
El Nàstic aguanta de forma muy sólida la presión de la Europa y espera su momento.
Momento de la Europa
Toca sufrir y aguantar los ataques de la Europa.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
Sergio Santos toca en la pelota y corta la acción, pero el árbitro dice que es falta y amarilla para Santos.
Evidentemente, no hay nada
El árbitro decide que no hay nada, la jugada no merece expulsión. Durante toda la revisión, el portero Flere estaba extendido en el terreno de juego. Casualmente, cuando el árbitro dictamina, Flere se recupera inmediatamente y puede continuar.
REVISIÓN
El árbitro Campos Salinas revisa la acción porque la Europa pide expulsión.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
Marc Montalvo presiona y busca interceptar la pelota. No llega y el árbitro le saca la amarilla.
La Europa da un paso adelante
Centro lateral del Europa por la derecha que Camus desvía en córner. Sufre mucho el Nàstic por la banda derecha.
¡Lo prueba Álex Jiménez!
Busca la jugada individual Jiménez y, dentro del área, hace el pase de la muerte, pero un defensor lo rechaza.
Intercepta Rebollo
Jugarreta de David Alba que regala la posesión a un rival. Centro lateral peligrosa que intercepta a Dani Rebollo.
Busca el chute Jordi Cano
El delantero del Europa suelta un tiro al primer toque que se marcha por la derecha de la portería de Dani Rebollo. Sin peligro.
Cambio de la Europa
Entra el central Joan Puig por el lesionar Sgrò.
Se lesiona un jugador de la Europa
Sgrò se lesiona a los primeros cinco minutos y tiene que ser sustituido. Era un jugador importante para el esquema de Aday Benítez.
El Europa quiere golpear primero
Primeros minutos de combate. La Europa busca golpear primero.
¡Empieza el partido!
Mueve la pelota el Nàstic.
La Marea Grana acompaña el equipo
Más de medio millar de nastiquers se encuentra en el Nou Sardenya animando el equipo.
Banquillo de la Europa
Lucas García, Marcel Céspedes, Joan Puig, Meshak, Alex Plá, Mokhles, Edo, Mahicas, Toni Paredes, Ibuki, Noureddine.
Once de la Europa
Juan Flere, Rodríguez, Sigró, Cano, Escoruela, Vacas, Caravaca, Izan González, Ghalian, George y Jordi Cano.
¿Qué pasa con Moi Delgado?
Moi Delgado no ha entrado en la convocatoria. El lateral izquierdo del Nàstic, que llegó fichado la última semana del mercado con experiencia a Segunda División, ha desaparecido completamente y no está en el banquillo. Delgado, que hace semanas que está en su pretemporada particular después de llegar fuera de forma, no ha entrado a la convocatoria por lesión. En cambio, quien ha vuelto son David Juncà y Marcos Baselga.
¿A la tercera va la vencida?
Los problemas en el lateral izquierdo persisten y la solución es la misma: Sergio Camus. El lateral derecho grana, que brilló en su posición en la primera jornada, vuelve a la banda donde ha sufrido de lo lindo en los últimos dos partidos. La izquierda es el punto débil de los grana y, contra la Europa, vuelve la misma solución para ver si a la tercera va la vencida. La verdad es que hay pocas alternativas.
Vuelve Dani Rebollo
Cambio en la portería grana. Después de tres jornadas con dudas en la portería, Luis César ha movido el once para dar entrada a Dani Rebollo, quien fue el portero titular del Nàstic el final del curso pasado. El meta tiene la oportunidad de desvanecer las dudas en la portería con una buena actuación, mantenerlos, si no está acertado.
Mini-revolución al once
Luis César mueve ficha después de la derrota contra el Sanluqueño. Los primeros retornos al once son los esperados Marc Montalvo y Cedric Omoigui vuelven y David Alba entra para suplir al expulsado César Morgado. Por otra parte, ha habido 'sorpasso' en la portería con la entrada de Dani Rebollo.
Banquillo grana
Toni Fuidias (ps), Esteves (ps), Mángel, Juncà, Almpanis, Fernando Torres, Pau Martínez, Álvaro García, Marcos Baselga, David Cabezas, Adrian Alves.
Once de tu club Gimnàstic
Dani Rebollo, Sergio Santos, David Alba, Enric Pujol, Sergio Camus, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Juanda Fuentes, Jaume Jardí, Álex Jiménez y Cedric Omoigui.
¡El Europa-Nàstic está a punto de empezar!
Jornada 4 de la Primera Federación y el Nàstic tiene la primera urgencia. Después de la derrota contra el Sanluqueño, el equipo buscará levantarse contra uno reciente ascendido como es la Europa. En este duelo habrá un protagonista más allá de los jugadores: el campo. El Municipal Nou Sardenya cuenta con césped artificial, una superficie que cambia la manera de jugar, como destacaba Luis César.