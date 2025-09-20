Final: Segunda derrota seguida del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

90' Final 23:00 20/09/2025 23:00 20/09/2025 Segunda derrota consecutiva del Nàstic.

89' Cambio del Nàstic 22:51 20/09/2025 22:51 20/09/2025 Debuta Adrián Alves y se marcha Jaume Jardí.

86' Gol anulado de la Europa 22:49 20/09/2025 22:49 20/09/2025 El Nàstic se ha deshecho.

85' Gol de la Europa 22:47 20/09/2025 22:47 20/09/2025

84' Cambio de la Europa 22:46 20/09/2025 22:46 20/09/2025 Entran Plá y Meshak por Ghalian y Caravaca

81' Cambios del Nàstic 22:44 20/09/2025 22:44 20/09/2025 Entran Baselga y Mángel por Montalvo y Cedric.

81' Gol de la Europa 22:43 20/09/2025 22:43 20/09/2025

77' Empujón de Juncà 22:41 20/09/2025 22:41 20/09/2025 Ataque de la Europa y empuje de David Juncà dentro del área. El árbitro revisa la acción al VAR, pero no cambia la decisión.

76' Penalti a favor de la Europa 22:38 20/09/2025 22:38 20/09/2025

74' Al travesaño la Europa 22:36 20/09/2025 22:36 20/09/2025 Contraataque de la Europa, paso de espuela de Vacas en Ibuki que envía la pelota al travesaño.

73' El Nàstic busca el gol 22:35 20/09/2025 22:35 20/09/2025 Intensifica los ataques el Nàstic.

69' Ida y vuelta 22:31 20/09/2025 22:31 20/09/2025 Pasada de Almpanis que era medio gol y Jiménez remata en el cuerpo del portero. Acto seguido una contra que Jordi Cano aprovecha con un tiro cruzado que sale fuera.

61' Cambio del Nàstic 22:23 20/09/2025 22:23 20/09/2025 Entra Almpanis por Juanda Fuentes.

60' ¡Providencial Dani Rebollo ! 22:22 20/09/2025 22:22 20/09/2025 Tiro de la Europa que desvía a Enric Pujol dentro del área, pero el portero grana tiene reflejos de gato y evita el gol.

59' Partido abierto 22:21 20/09/2025 22:21 20/09/2025 Momento ahora para el Europa. Tiro cruzado que para Dani Rebollo y dos córners para el Europa.

56' ¡Era clara para Jaume jardí! 22:19 20/09/2025 22:19 20/09/2025 Centro delicioso de Jaume Jardí, Cedric deja pasar y Jaume Jardí falla el tiro cruzado. Para Flere la opción más clara del partido.

55' Cambio de la Europa 22:17 20/09/2025 22:17 20/09/2025 Entra Ibuki por Andrews.

50' 'Rebollada' 22:13 20/09/2025 22:13 20/09/2025 Mano a mano de Jordi Cano contra Dani Rebollo y el portero gana lo para con estilo. Eso sí, la jugada fue anulada por fuera de juego.

48' ¡Y ahora Cedric ! 22:10 20/09/2025 22:10 20/09/2025 Pasada en largo de Rebollo que remata Cedric y sale fuera por poco. Nuevo Nàstic.

47' Ahora Álex Jiménez 22:09 20/09/2025 22:09 20/09/2025 Pasada de Jardí cabe a Álex Jiménez y chute cruzado desviado en córner.

46' La primera de Jaume Jardí 22:07 20/09/2025 22:07 20/09/2025 Cambio de ritmo del Nàstic. Tres pasadas y ya están en la frontal y Jaume Jardí ha probado el chute desde la frontal.

46' Empieza la segunda mitad con novedades 22:07 20/09/2025 22:07 20/09/2025 Entra Juncà por Camus.

45' Descanso 21:51 20/09/2025 21:51 20/09/2025 Mucho combate, pocas ocasiones y el Nàstic nulo en ataque.

45' Enric Pujol salva los muebles 21:50 20/09/2025 21:50 20/09/2025 Duda Dani Rebollo al salir o no, Andrews gana la ocasión y remata, pero Enric Pujol sale del nada para evitar el gol.

45' Cinco minutos de añadido 21:45 20/09/2025 21:45 20/09/2025 La revisión y la lesión de Sgrò alargan el partido hasta el 50'.

40' No se encuentra el Nàstic en ataque 21:41 20/09/2025 21:41 20/09/2025 El Europa influye en el ritmo del partido. Los dos equipos buscan un duelo acelerado y eso hace sufrir al Nàstic, porque no sabe como formular sus ataques.

37' ¡ Enric Pujol ! 21:37 20/09/2025 21:37 20/09/2025 Pierde la pelota Montalvo, el Europa prepara un contraataque y Enric Pujol soluciona la acción.

33' Paso adelante del Nàstic 21:34 20/09/2025 21:34 20/09/2025 El Nàstic aguanta de forma muy sólida la presión de la Europa y espera su momento.

29' Momento de la Europa 21:29 20/09/2025 21:29 20/09/2025 Toca sufrir y aguantar los ataques de la Europa.

27' Tarjeta amarilla para el Nàstic 21:28 20/09/2025 21:28 20/09/2025 Sergio Santos toca en la pelota y corta la acción, pero el árbitro dice que es falta y amarilla para Santos.

22' Evidentemente, no hay nada 21:26 20/09/2025 21:26 20/09/2025 El árbitro decide que no hay nada, la jugada no merece expulsión. Durante toda la revisión, el portero Flere estaba extendido en el terreno de juego. Casualmente, cuando el árbitro dictamina, Flere se recupera inmediatamente y puede continuar.

21' REVISIÓN 21:23 20/09/2025 21:23 20/09/2025 El árbitro Campos Salinas revisa la acción porque la Europa pide expulsión.

21' Tarjeta amarilla para el Nàstic 21:22 20/09/2025 21:22 20/09/2025 Marc Montalvo presiona y busca interceptar la pelota. No llega y el árbitro le saca la amarilla.

18'' La Europa da un paso adelante 21:19 20/09/2025 21:19 20/09/2025 Centro lateral del Europa por la derecha que Camus desvía en córner. Sufre mucho el Nàstic por la banda derecha.

15' ¡Lo prueba Álex Jiménez ! 21:16 20/09/2025 21:18 20/09/2025 Busca la jugada individual Jiménez y, dentro del área, hace el pase de la muerte, pero un defensor lo rechaza.

13' Intercepta Rebollo 21:14 20/09/2025 21:14 20/09/2025 Jugarreta de David Alba que regala la posesión a un rival. Centro lateral peligrosa que intercepta a Dani Rebollo.

10' Busca el chute Jordi Cano 21:11 20/09/2025 21:11 20/09/2025 El delantero del Europa suelta un tiro al primer toque que se marcha por la derecha de la portería de Dani Rebollo. Sin peligro.

9' Cambio de la Europa 21:09 20/09/2025 21:09 20/09/2025 Entra el central Joan Puig por el lesionar Sgrò.

8' Se lesiona un jugador de la Europa 21:08 20/09/2025 21:08 20/09/2025 Sgrò se lesiona a los primeros cinco minutos y tiene que ser sustituido. Era un jugador importante para el esquema de Aday Benítez.

5' El Europa quiere golpear primero 21:06 20/09/2025 21:06 20/09/2025 Primeros minutos de combate. La Europa busca golpear primero.

1' ¡Empieza el partido! 20:59 20/09/2025 20:59 20/09/2025 Mueve la pelota el Nàstic.

La Marea Grana acompaña el equipo 20:56 20/09/2025 20:56 20/09/2025 Más de medio millar de nastiquers se encuentra en el Nou Sardenya animando el equipo.

Banquillo de la Europa 20:54 20/09/2025 20:54 20/09/2025 Lucas García, Marcel Céspedes, Joan Puig, Meshak, Alex Plá, Mokhles, Edo, Mahicas, Toni Paredes, Ibuki, Noureddine.

Once de la Europa 20:53 20/09/2025 20:53 20/09/2025 Juan Flere, Rodríguez, Sigró, Cano, Escoruela, Vacas, Caravaca, Izan González, Ghalian, George y Jordi Cano.

¿Qué pasa con Moi Delgado ? 20:37 20/09/2025 20:37 20/09/2025 Moi Delgado no ha entrado en la convocatoria. El lateral izquierdo del Nàstic, que llegó fichado la última semana del mercado con experiencia a Segunda División, ha desaparecido completamente y no está en el banquillo. Delgado, que hace semanas que está en su pretemporada particular después de llegar fuera de forma, no ha entrado a la convocatoria por lesión. En cambio, quien ha vuelto son David Juncà y Marcos Baselga.

¿A la tercera va la vencida? 20:28 20/09/2025 20:30 20/09/2025 Los problemas en el lateral izquierdo persisten y la solución es la misma: Sergio Camus. El lateral derecho grana, que brilló en su posición en la primera jornada, vuelve a la banda donde ha sufrido de lo lindo en los últimos dos partidos. La izquierda es el punto débil de los grana y, contra la Europa, vuelve la misma solución para ver si a la tercera va la vencida. La verdad es que hay pocas alternativas.

Vuelve Dani Rebollo 20:22 20/09/2025 20:22 20/09/2025 Cambio en la portería grana. Después de tres jornadas con dudas en la portería, Luis César ha movido el once para dar entrada a Dani Rebollo, quien fue el portero titular del Nàstic el final del curso pasado. El meta tiene la oportunidad de desvanecer las dudas en la portería con una buena actuación, mantenerlos, si no está acertado.

Mini-revolución al once 20:20 20/09/2025 20:20 20/09/2025 Luis César mueve ficha después de la derrota contra el Sanluqueño. Los primeros retornos al once son los esperados Marc Montalvo y Cedric Omoigui vuelven y David Alba entra para suplir al expulsado César Morgado. Por otra parte, ha habido 'sorpasso' en la portería con la entrada de Dani Rebollo.

Banquillo grana

20:17 20/09/2025 20:17 20/09/2025 Toni Fuidias (ps), Esteves (ps), Mángel, Juncà, Almpanis, Fernando Torres, Pau Martínez, Álvaro García, Marcos Baselga, David Cabezas, Adrian Alves.

Once de tu club Gimnàstic 20:16 20/09/2025 20:16 20/09/2025 Dani Rebollo, Sergio Santos, David Alba, Enric Pujol, Sergio Camus, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Juanda Fuentes, Jaume Jardí, Álex Jiménez y Cedric Omoigui.