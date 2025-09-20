Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona continúa con los problemas en la banda izquierda. En el prepartido contra la Europa saltaron los alarmas después de que Moi Delgado no apareciera a la convocatoria oficial de Luis César y los temores se han confirmado: está lesionado. El sevillano ha sufrido un esguince de tobillo que lo deja fuera de cara al duelo de este sábado y frena su puesta a punto.

Moi Delgado llegó al Nàstic la última semana del mercado de fichajes. Delgado llegaba con una vida de experiencia en Segunda División para convertirse en el lateral izquierdo titular y suplir a Joan Oriol, pero todavía no ha debutado.

El sevillano llegó fuera de forma al equipo y, desde entonces, ha estado haciendo su pretemporada particular para ponerse a punto. Desde entonces, ha desaparecido en las tres primeras jornadas, apareciendo sólo al banquillo. Luis César destacó reiteradamente que no le daba minutos «porque sería un cambio asegurado y jugaría con riesgo de lesión». Dicho y hecho, es un esguince de tobillo que ha sufrido durante esta semana lo que lo ha dejado fuera.

Mal·leïts

Los problemas por la banda izquierda se incrementaron en la primera jornada con la lesión de David Juncà al primer cuarto de hora de partido. Juncà es un jugador conocido por su facilidad por las lesiones, ya sufrió una cuando llegó el mercado de invierno del curso pasado. Desde entonces, el Nàstic ha tenido que sobrevivir con otras soluciones. La banda que fue de Joan Oriol los últimos cinco años de manera indiscutible ahora tiene problemas a la hora de encontrar a un nuevo dueño.