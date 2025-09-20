Luis César, después de la derrota contra la Europa: «Tenemos que mejorar todos y yo el primero»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El entrenador del Nàstic, Luis César, salió más que decepcionado después de la derrota de su equipo contra la Europa. Es la segunda consecutiva y una muy dura, porque, según apuntaba el técnico: «Estaba convencido de que ganaríamos».

En cuestión de cinco minutos el Nàstic perdió un partido trabajado. Una desconexión definitiva: «Hemos tenido ocasiones para ponernos por delante, pero el penalti ha venido con una desconexión y no ha habido tiempo ni para hacerles sufrir». Luis César fue claro con lo que se tiene que arreglar: No puede ser que en cuatro jornadas cometamos dos penaltis. En cuatro jornadas hemos cometido demasiadas expulsiones y también demasiados goles fallados. Aquí tenemos que mejorar todos y yo el primero». De hecho, añadió que «Ahora no nos da para ganar, pero lo haremos».

El gallego apuntó que «eso se supera con trabajo. El otro día con el Sanluqueño nos teníamos que marchar al descanso con goles y aquí también». Acierto en ataque y en defensa, la clave según el míster después de una derrota dura en la cual la afición desplazada recriminó tanto al entrenador como a la directiva.