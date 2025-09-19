El Europa espera al Nàstic en un Nuevo Sardenya que será una caldera

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Después de una semana de tragarse veneno con la dura derrota contra el Atlético Sanluqueño, el Nàstic de Luis César tiene que volver a levantarse este sábado en el primer derbi catalán del año contra el Europa. Los de Luis César se enfrentan contra un equipo ilusionado con el estreno en la categoría y un campo que será un protagonista más. El Nou Sardenya se presenta como una caldera en el que los grana estarán acompañados por más de medio millar de aficionados para paliar el ruido de los escapulados. Con todo, la protagonista será el césped artificial.

Si este duelo se hubiera dado en la segunda vuelta, el Nàstic habría disputado un escenario completamente diferente. El Nou Sardenya es el feudo del Europa, pero no cumple con la normativa del césped natural y no se puede adecuar, hecho que obliga al equipo a emigrar a otro estadio. Los barceloneses han convertido la causa en una cruzada que, de momento, les permite jugar en el Nou Sardenya hasta enero.

El técnico del Nàstic ya mostró su opinión en la previa del partido: «Si el Europa empieza en este campo la liga, lo tiene que acabar también». En este sentido, añadió que «no me meto si se tiene que jugar en césped artificial o no, pero no comprendo el cambio a mitad de temporada. Es como si se juega Roland Garros en tierra batida las primeras eliminatorias y las últimas se juega indoor».

Imbatidos

El Europa ha arrancado la nueva categoría la ilusión de un reciente ascendido y, de momento, les ha valido para mantenerse imbatidos. El conjunto de Aday Benítez suma un triunfo y dos empates, presentándose como un equipo que dará guerra. El técnico Luis César definió el equipo como «guerreros» y es bastante representativo. El conjunto escapulado mantiene jugadores que llevan toda una vida en el club y han recorrido el desierto, como es el caso del capitán Álex Cano.

Los escapulados son un equipo compacto que le gusta el juego directo. De momento, en este inicio de liga han mostrado una debilidad: el físico. Los tres partidos disputados hasta ahora se han hecho largos para el Europa. El último, el Villarreal B levantó a un 0-3 para acabar con el 3-3 final y, en caso de haber durado diez minutos más, quizás habrían remontado.

Dos exgrana

En el Europa hay dos viejos conocidos del Nàstic: Marcel Céspedes y Salva Ferrer. El primero es el lateral izquierdo de 22 años salouense que el conjunto grana no renovó el pasado mes de junio. Céspedes jugó el curso pasado cedido a la Gimnástica Segoviana y, ahora, forma parte del Europa, aunque este año todavía no ha sumado ninguna titularidad.

Con respecto a Ferrer, fue una de las jóvenes perlas del Nàstic en la última época en Segunda. El central cerró su etapa a la conjunta grana para hacer carrera en el Spezia de Italia, donde formaba parte desde el año pasado. Ferrer, que superó una grave enfermedad que lo dejó dos años alejado de los terrenos de juego, forma parte de la Europa este año. Aún así, todavía no ha debutado por problemas físicos.