El Nàstic ya conoce al árbitro del duelo contra la Europa

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona ya conoce al árbitro encargado de silbar el duelo de este sábado contra la Europa. El colegiado murciano Juan Antonio Campos Salinas será el encargado de dirigir el primer derbi catalán que se disputará en el Municipal Nou Serdenya.

Campos Salinas es un árbitro experimentado a la categoría y pita a Primera Federación desde su creación. De hecho, ha dirigido partidos del Nàstic desde entonces, concretamente el triunfo por 0-1 de los grana en el campo del Albacete con un gol de Pedro del Campo en el último minuto que permitió al Nàstic creer en el play-off.

El año pasado también dirigió un partido importante para el Nàstic. De hecho, fue un derbi catalán. Campos Salinas silbó la victoria por 3-2 contra el Barça Atlètic en un duelo en el cual Dani Vidal tenía que sumar los tres puntos a toda costa para salvar el banquillo. Los grana lo consiguieron con el murciano señalando un penalti a favor.

Aparte de la experiencia a la categoría, el árbitro también es uno habitual en partidos amistosos internacionales de selecciones sub 19 y sub 21 y el curso pasado silbó un partido de play-off de ascenso.