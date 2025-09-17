Noé Calleja, sobre Álvaro García: «El fichaje no se ha hecho por la derrota contra el Sanluqueño»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona ha presentado la mañana de este miércoles el fichaje sorpresa d'Álvaro García. El manchego juega de central y cuenta con la polivalencia de poder jugar de lateral izquierdo e, incluso, de pívot. De hecho, él mismo destacó que jugará con muy a gusto «allí donde ayude». Un refuerzo que ayudará a tapar las carencias que ha sufrido el equipo este inicio de liga. García llega días después de la dolorosa derrota contra el Sanluqueño, con todo, el director deportivo Noé Calleja asegura que el movimiento no está vinculado: «El fichaje no se ha hecho por el resultado del pasado sábado, no hago movimientos en caliente».

Álvaro García llega motivado en el equipo y preparado para jugar «vengo en un equipo que considero que es de Segunda División». A nivel físico, el manchego destacó que «hasta ahora he estado entrenando con un equipo albaceteño, que es de donde soy. Quizás no tengo el mismo ritmo que los compañeros, pero lo cogeré pronto». Concretamente, con respecto al partido del sábado contra la Europa: «Eso depende del entrenador. Si me ve bien para jugar lo haré con muy a gusto».

Con respecto a su experiencia de pasar el verano sin equipo, García señaló que «ha sido inquieto, porque pasan los días y no sabes dónde jugarás y eso preocupa. Pero he tenido la suerte de estar en un gran club, llegó el interés hace un par de semanas y lo decidí». En el Nàstic coincide con los excompañeros del Fuenlabrada Cedric y David Alba, todo y que García sólo «he hablado con él después del duelo contra el Sanluqueño».

Llegada mesurada

El director deportivo Noé Calleja destacó durante la presentación que «el interés empezó al día siguiente de cerrar el mercado. Teníamos una ficha libre y la dirección deportiva no se detiene nunca, siempre en contacto con representantes. Entonces vimos el perfil de Álvaro y pensamos que nos podría ayudar». En este sentido, Calleja añadió que «tenemos tres centrales y gente que puede cubrir aquella posición, pero pensamos que la polivalencia Álvaro García es ideal».

El fichaje de García llega después de una dura derrota contra el Atlético Sanluqueño. Con todo, Calleja subrayó que «el fichaje no se hace después del mal resultado del sábado. No trabajo haciendo fichajes en caliente». Refiriéndose al partido, el director deportivo grana destacó que «creo que fue un partido con un cúmulo de despropósitos y fue desafortunado, pero no nos quedamos con la parte negativa. No se tiene que extender el pánico ni poner en juicio nada».