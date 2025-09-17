Dudas en la portería

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Toni Fuidias o Dani Rebollo, esa es la cuestión. Tras la derrota del pasado sábado contra el Atlético Sanluqueño, las posiciones defensivas se han puesto bajo el foco y una de las que ha transmitido inseguridad es la portería. Toni Fuidias ha sido el elegido por Luis César en las tres primeras jornadas y sus actuaciones han dejado en el aire la posibilidad de una oportunidad para Rebollo.

La portería también fue una demarcación que sufrió movimientos este mercado de verano. Tras la salida de Alberto Varo, la entidad grana contaba con Dani Rebollo. El meta renovó de forma automática tras cumplir el número de partidos disputados estipulado en la cláusula de su contrato y se ganó la continuidad. De hecho, el guardameta de Lepe terminó por ganarse la titularidad hacia el final del curso pasado, convirtiéndose en el portero titular del Nàstic en los momentos importantes de la competición. La dirección deportiva grana apostó por añadir competencia con el fichaje de Toni Fuidias, portero cedido por el Girona que la temporada pasada jugó en el Cartagena en Segunda División.

Durante esta pretemporada, Luis César gestionó al milímetro los minutos disputados por cada portero, alternándolos en cada amistoso antes de decidirse. Finalmente, el técnico apostó por el de Berga, que ha jugado de titular los tres primeros partidos de la temporada. En los tres encuentros, el meta realizó actuaciones sobrias, pero siempre dejando una sensación de inseguridad.

En la primera jornada participó en la cadena de errores del gol del Algeciras en el que se quedó parado, y este último sábado también salió en la foto. Concretamente, en el segundo gol del Sanluqueño. Primero, Sola hizo evidente el problema en la banda izquierda ganando la espalda a los defensores grana. Después, marcó con un disparo cruzado en el que Fuidias pudo hacer más para tapar, teniendo en cuenta su envergadura.

Con todo, Fuidias también tuvo intervenciones de nivel durante el partido, deteniendo en primera instancia el mano a mano tras el error de César Morgado y salvando dos goles más con dos buenas estiradas. De hecho, como el resto del equipo, subió el nivel después de quedarse con nueve jugadores sobre el césped.

Bajo lupa

En la rueda de prensa posterior al duelo, Luis César, preguntado si había necesidad de un cambio en la portería, destacó que «yo fiscalizo a cada jugador. La portería no es excepción y al final de cada semana analizo a mis hombres y pongo a quien me transmite más seguridad». De hecho, en ruedas de prensa anteriores ya había respondido sobre esta posición y apuntó que «ya sé lo que me puede aportar Rebollo, ahora quiero ver qué me puede aportar Fuidias».

Estos ensayos en la portería no son extraños para Luis César en el Nàstic. De hecho, cuando aterrizó en Tarragona a final de la pasada temporada, ya lo hizo. En el partido de su estreno contra la Gimnástica Segoviana, Dani Rebollo fue el portero titular y, en el último partido de liga contra el Arenteiro, fue el turno para Alberto Varo. El argumento entonces fue el mismo: ver exactamente qué pueden ofrecer los dos porteros. Finalmente, fue Dani Rebollo quien se ganó la posición y completó un sólido final de curso.

Este sábado el Nàstic visita el Nou Sardenya dolido tras la derrota. Será una nueva oportunidad para aclarar las dudas en la portería y ver si Rebollo hace el sorpasso o Fuidias mantiene la confianza.