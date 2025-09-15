El Nàstic prepara la primera Marea Grana del curso

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gimnàstic de Tarragona ha anunciado que este martes 16 de septiembre, a partir de las 9 h, se activará el enlace de compra para asistir al partido de la jornada 4 contra el CE Europa, que se disputará el próximo sábado 20 de septiembre a las 21 h al Municipal Nou Sardenya.

El CE Europa ha cedido 500 entradas en el club grana. De estas, 400 estarán destinadas a socios y aficionados, mientras que las otras 100 serán para compromisos de la entidad. Hay que tener en cuenta que no se venderán entradas visitantes a la taquilla del Nou Sardenya.

El club ha organizado el desplazamiento de manera exclusivamente online, y la venta quedará abierta hasta el viernes a las 13.30 h. a Los aficionados podrán escoger entre dos modalidades:

-Entrada + desplazamiento en autocar: 25 €

-Entrada individual: 15 €

(*En ambos casos, el precio es aplicable a menores de 0 a 9 años)

La salida de los autocares tendrá lugar el mismo sábado, desde dos puntos:

-17.15 h – Avda. Cataluña (Camp de Mart)

-17.30 h – Instalaciones del Nou Estadi Costa Daurada

El retorno se efectuará al acabar el partido.

Les entradas adquiridas se recibirán a partir del miércoles 17 de septiembre en formato PDF, al correo electrónico facilitado durante la compra. En el caso de contratar el desplazamiento en autocar, también se enviarán por esta vía los detalles correspondientes.