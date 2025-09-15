Álvaro García, refuerzo sorpresa del Nàstic defiende

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Refuerzo sorpresa en el Nàstic de Tarragona. La conjunta grana se ha movido en el mercado para incorporar al defensor Álvaro García Segovia, que estaba sin equipo, hasta el final de temporada con una más opcional. Además, García puede jugar de central y de lateral izquierdo, cubriendo la carencia principal del equipo.

El central procedente de El Herrumblar, Cuenca, llega al conjunto grana después de jugar el año pasado en el Fuenlabrada con David Alba i Cedric donde fue titular disputando 35 partidos.

El central se formó a las categorías inferiores del Albacete Balompié y siguió creciendo futbolísticamente a los filiales del Atlético de Madrid y del RCD Español. En su trayectoria también destacan las 26 internacionalidades repartidas entre la S17, S18 y S19 de la Selección Española.

La temporada 2022-2023 sirvió para debutar a la liga profesional, defendiendo los intereses de la UD Ibiza en LaLiga Hypermotion.

Álvaro García destaca por su velocidad y capacidad asociativa con los compañeros, mostrándose contundente en el juego aéreo y también en las disputas con los rivales. Su calidad le permite ocupar la posición de pivote defensivo y la de lateral izquierdo, aportando polivalencia en la retaguardia del equipo dirigido por Luis César.