Sigue en directo el Nàstic-Atlético Sanluqueño

Ni Baselga ni Fernando Torres 18:11 13/09/2025 18:11 13/09/2025 El delantero Marcos Baselga continúa ausente, de la misma manera que David Juncà. Fernando Torres tampoco figura en el banquillo aunque ayer viernes fue inscrito.

Cambios al once de Luis César 18:03 13/09/2025 18:07 13/09/2025 Movimientos al once del Nàstic. Sergio Santos entra en el carril derecho como titular, manteniendo Camus como opción por la izquierda. Enric Pujol avanza a David Alba a la posición de central y Álex Jiménez se queda como delantero referente sin Cedric, que se queda en el banquillo. La baja relevante es la de Marc Montalvo, quien se queda en el banquillo y da paso a Kaptoum. Decisión difícil porque el de Riudoms ha sido uno de los mejores de las dos primeras jornadas.

Transistor 17:58 13/09/2025 17:58 13/09/2025 El viernes empezó la jornada a la categoría con el Hércules-Algeciras que acabó con victoria andaluza por 0-1. El Sabadell-Cartagena se suspendió por las lluvias y el resto de partidos están en juego:

​Marbella 1 Ibiza 1

​Villarreal B 2 Europa 3

Banquillo visitante 17:58 13/09/2025 17:58 13/09/2025 Rubén (PS), Ronald, Kikín, Gallastegui, Loren, Sergio, Arru, Morales, Israel y Barea.

Once del Sanluqueño 17:51 13/09/2025 18:04 13/09/2025 Kudakovsky, Sola, Trapero, Castellano, Cabrera, Rodri, Sato, Javi Feria, Ntiji Tounkara, Zequi Díaz y Agustín Juárez.

Banquillo del Nàstic 17:54 13/09/2025 17:54 13/09/2025 Dani Rebollo (PS), David Alba, Mangel Prendes, Marc Montalco, Cedric Omoigui, Christos Almpanis, Moi Delgado, Agus Gutiérrez, Danilo Luchettti, David Cabezas y Adrián Alves.

¡Once de tu club Gimnàstic! 17:48 13/09/2025 17:54 13/09/2025 Toni Fuidias, Sergio Santos, César Morgado, Enric Pujol, Sergio Camus, Wilfrid Kaptoum, Óscar Sanz (c), Pau Martínez, Juanda Fuentes, Jaume Jardí y Álex Jiménez.