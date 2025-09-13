Fútbol
Sigue en directo el Nàstic-Atlético Sanluqueño
Atlético Sanluqueño
Ni Baselga ni Fernando Torres
El delantero Marcos Baselga continúa ausente, de la misma manera que David Juncà. Fernando Torres tampoco figura en el banquillo aunque ayer viernes fue inscrito.
Cambios al once de Luis César
Movimientos al once del Nàstic. Sergio Santos entra en el carril derecho como titular, manteniendo Camus como opción por la izquierda. Enric Pujol avanza a David Alba a la posición de central y Álex Jiménez se queda como delantero referente sin Cedric, que se queda en el banquillo. La baja relevante es la de Marc Montalvo, quien se queda en el banquillo y da paso a Kaptoum. Decisión difícil porque el de Riudoms ha sido uno de los mejores de las dos primeras jornadas.
Transistor
El viernes empezó la jornada a la categoría con el Hércules-Algeciras que acabó con victoria andaluza por 0-1. El Sabadell-Cartagena se suspendió por las lluvias y el resto de partidos están en juego:
Marbella 1 Ibiza 1
Villarreal B 2 Europa 3
Banquillo visitante
Rubén (PS), Ronald, Kikín, Gallastegui, Loren, Sergio, Arru, Morales, Israel y Barea.
Once del Sanluqueño
Kudakovsky, Sola, Trapero, Castellano, Cabrera, Rodri, Sato, Javi Feria, Ntiji Tounkara, Zequi Díaz y Agustín Juárez.
Banquillo del Nàstic
Dani Rebollo (PS), David Alba, Mangel Prendes, Marc Montalco, Cedric Omoigui, Christos Almpanis, Moi Delgado, Agus Gutiérrez, Danilo Luchettti, David Cabezas y Adrián Alves.
¡Once de tu club Gimnàstic!
Toni Fuidias, Sergio Santos, César Morgado, Enric Pujol, Sergio Camus, Wilfrid Kaptoum, Óscar Sanz (c), Pau Martínez, Juanda Fuentes, Jaume Jardí y Álex Jiménez.
El Nàstic-Sanluqueño está a punto de empezar
Jornada 3 y segundo partido en el Nou Estadi Costa Daurada del Nàstic. De nuevo, toca jugar contra un equipo andaluz, el Atlético Sanluqueño. Los grana llegan de empatar contra el Betis Deportivo y tienen que hacer bono el punto con una victoria en casa. Eso sí, el Sanluqueño no pondrá las cosas fáciles, porque, de momento, ha empatado los dos partidos. En el último, igualó a un 0-2 en contra.