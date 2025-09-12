El Atlético Sanluqueño, un equipo trabajador que vende cara su piel

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona vuelve este sábado al Nou Estadi Costa Daurada con el objetivo de hacer bueno el punto conseguido contra el Betis Deportivo con una victoria contra el Atlético Sanluqueño. Los tarraconenses jugarán contra el tercer equipo andaluz consecutivo, uno que ha empezado la temporada puntuando con dos empates y mostrando que venden cara su piel.

El Atlético Sanluqueño se presenta esta pretemporada con un equipo renovado casi al completo. De hecho, uno de los pocos que se mantienen es el entrenador José Herrera. Como Luis César en el Nàstic, José Herrera aterrizó en el equipo andaluz a falta de tres partidos para el final. El técnico andaluz alcanzó el milagro y salvó la categoría con dos victorias y un empate. Esta final le valió la continuidad en un proyecto que este año buscará de nuevo la permanencia en la Primera Federación.

A pesar de ser un equipo modesto, eso no quiere decir que será fácil para los grana porque esta temporada ya han demostrado ser un equipo competitivo que no regala ningún partido. De hecho, igualaron el talento del Atlético Madrileño para sumar un punto y, la semana pasada, remontaron un 0-2 al Sabadell para sumar un punto más. Eso hace que el técnico José Herrera todavía no sepa lo que es perder con su equipo.

La última vez que el Nàstic se enfrentó el Sanluqueño fue el curso 21/22 en el estreno de la categoría. Entonces, el Nàstic de Agné no supo ganar al Sanluqueño y sumó uno 0-0 a domicilio y un 3-3 en el Nou Estadi. Ni Nàstic ni Sanluqueño conservan ningún jugador de aquel duelo, pero el conjunto grana se puede esperar un equipo similar: combativo, bien ordenado detrás y con mucha capacidad de reacción.

El conjunto de José Herrera tiene ahora nuevos referentes, como es el caso de Zequi Díaz. El extremo volvió este verano para liderar el equipo con el cual subió a Primera Federación hace unos años y ahora coge responsabilidades también sobre la pista, protagonizando las jugadas de ataque por su parte. Lo acompaña un equipo muy joven, con refuerzos procedentes de Segunda Federación y equipos filiales, hombres con ambición de aprovechar la oportunidad y lucirse en la Primera Federación. Otro destacado es Ronald Gbizie, un pivote defensivo con mucha presencia que ha demostrado ser polivalente en las dos primeras jornadas de competición.

Los andaluces tendrán que cambiar la línea defensiva, porque Boubacar Diallo fue expulsado contra el Sabadell y no podrá jugar.

Les bajas

Con respecto al Nàstic, Luis César volverá a tener las dudas de Marcos Baselga y David Juncà, que todavía se recuperan de sus lesiones y con poca probabilidad estarán este sábado. En este punto también está el caso de Fernando Torres, que, ayer jueves, todavía no estaba inscrito y sigue solucionando los problemas burocráticos.

Quien puede estar entre los disponibles es Moi Delgado. El lateral sigue haciendo su pretemporada particular, pero este puede ser un partido idóneo para sumar minutos.