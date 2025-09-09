David Cabezas, la potencia de la Pobla de Mafumet que necesita el Nàstic para cubrir el ataque

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Sin Marcos Baselga, el Nàstic está necesitado de delanteros y Luis César ya encontrado la solución con el potente punta de la Pobla de Mafumet David Cabezas. El joven jugador de la Pobla, que está dinámica del primer equipo, hizo su debut oficial con la camiseta grana disputando los últimos diez minutos contra el Betis Deportivo.

Luis César volvió a demostrar que no le tiembla la mano a la hora de hacer debutar a jóvenes si los necesita. De hecho, fue claro en el postpartido destacando que «Cabezas es un delantero con mucho físico, fuerte y rápido. Tiene cosas que perfeccionar, pero lo hemos necesitado como recambio en este partido sin Baselga. Continuamos con el objetivo de querer ganar, gustar y si lo hacemos donante entrada a chavales del filial, mejor».

Cabezas entró en el tramo final del partido con el impulso de cambiar el encuentro. Este empuje lo hizo ver una amarilla, pero no se cansó de buscar espacios en un partido que tenía poco para ofrecer. Esta vez no fue la primera donde lució la elástica grana. Aparte de la pretemporada, el atacante jugó el curso pasado a la Copa Catalunya, donde marcó un gol con la primera pelota que tocó contra el Cerdanyola.

Cabezas llegó en el mercado de invierno del año pasado procedente del Alcorcón B para reforzar la Pobla de Mafumet. Nacido en Balaguer, de 21 años y 1,91 metros de altura, se presentó como un delantero potente y carismático, alcanzando cuatro goles en los once partidos que jugó. Este año ya se ha presentado y Luis César no dudará al volver a utilizarlo.