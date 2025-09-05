Sigue en directo el Betis Deportivo-Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

20:17 05/09/2025 20:17 05/09/2025

20:17 05/09/2025 20:17 05/09/2025

20:16 05/09/2025 20:16 05/09/2025

20:16 05/09/2025 20:16 05/09/2025

20:15 05/09/2025 20:15 05/09/2025

20:15 05/09/2025 20:15 05/09/2025

20:15 05/09/2025 20:15 05/09/2025

20:15 05/09/2025 20:15 05/09/2025

20:15 05/09/2025 20:15 05/09/2025

45+9' Descanso 20:12 05/09/2025 20:16 05/09/2025 Primera mitad con múltiples minipartidos. El Betis y el Nàstic han tenido sus momentos de dominio. Destaca Jaume Jardí y, en negativo, la banda izquierda del Nàstic que está siendo el punto débil.

45' Tiene el 3-2 el Betis 20:10 05/09/2025 20:12 05/09/2025 De nuevo por la izquierda. De nuevo Sosu e Ian Forns. En el mano a mano Sosu ha tenido el 3-2, sin embargo, por suerte, ha fallado.

45' Houston, tenemos un problema en el lateral izquierda 20:09 05/09/2025 20:16 05/09/2025 Empata fácil el Betis de nuevo por la izquierda. Sosu e Ian Forns están haciendo un agujero por la banda izquierda contra un Camus que está sobrepasado. El lateral juega a pierna cambiada y los jugadores del Betis lo aprovechan para hacer una desgracia por la izquierda durante todo el partido. Combinación entre Sosu y Forns y cabe dentro. Muy fácil.

45' Empata el Betis en el minuto 45+6 20:06 05/09/2025 20:12 05/09/2025 Marca Sosu

45' ¡ Fuentes ! 20:00 05/09/2025 20:07 05/09/2025 Chute cruzado de Juanda que sale fuera por poco.

45' ¡Nueve minutos de añadido! 19:59 05/09/2025 20:04 05/09/2025 Dos revisiones de VAR, penaltis, goles... Suman nueve minutos más.

41' ' James Garden ' 19:59 05/09/2025 20:03 05/09/2025 Vuelve la verticalidad al ataque del Nàstic. jugada rápida al primer toque que acaba Álex Jiménez filtrante una pasada a Jaume Jardí y este define a la perfección para hacer el segundo.

41' ¡ GOOOOOOOL DE JAUME JARDÍ! 19:54 05/09/2025 19:59 05/09/2025

35' Se reactiva el Nàstic 19:48 05/09/2025 19:54 05/09/2025 El paro le ha ido bien al Nàstic. Paso adelante de los grana.

34' ¡La tiene Jardí ! 19:48 05/09/2025 19:54 05/09/2025 Filtra una pelota buenísima Juanda Fuentes y Jardí, ante el portero, no puede superar el mano a mano.

30' Pausa para la hidratación 19:45 05/09/2025 19:49 05/09/2025 Alto al fuego que le va muy bien al Nàstic, porque está sufriendo de lo lindo.

29' El Betis domina y el Nàstic se deja dominar 19:45 05/09/2025 19:49 05/09/2025 El conjunto andaluz mantiene el dominio y el Nàstic a duras penas puede progresar con tres pasadas hacia el área contraria.

26' Sufre Camus por la izquierda 19:43 05/09/2025 19:46 05/09/2025 Sosu lo regatea en el área y prueba el chute cruzado que para Fuidias en dos tiempos.

25' ¡Prueba la chilena Álex Jiménez ! 19:40 05/09/2025 19:46 05/09/2025 Centrada en el área que Álex Jiménez remata de chilena entre dos defensores. Ha sido más espectacular el recurso que la potencia, porque Germán lo ha parado con facilidad.

21' Gol de Carlos Reina 19:34 05/09/2025 19:39 05/09/2025 Se tira bien Fuidias, pero no lo puede parar.



19' Lo revisa el árbitro y es penal 19:34 05/09/2025 19:38 05/09/2025 Pierde el Nàstic un 'Challenge'

15 Penalti a favor del Betis 19:32 05/09/2025 19:35 05/09/2025 Óscar Sanz hace un penalti con una entrada por detrás.

15' Nueva llegada del Betis 19:32 05/09/2025 19:36 05/09/2025 Centra Toral hacia Destiny, pero el remate es malo. El Nàstic se defiende como puede.

13' En el palo Destiny 19:31 05/09/2025 19:36 05/09/2025 El Betis domina y llega al área. La ha tenido clara el Betis con un chute de Destiny que choca con el palo. Ian Forns está dando problemas a un Nàstic que se desdibuja.

12' Sosu para a fuera 19:24 05/09/2025 19:36 05/09/2025 Mawuli filtra a Destiny que, a su tiempo, alarga la pelota en el extremo del Betis, Sosu. Este remata, pero el chute va demasiado desviado.

10' Lucha 19:22 05/09/2025 19:36 05/09/2025 El gol ha cambiado el partido por completo. El Betis busca reaccionar y dominar la pelota, pero el Nàstic los contiene bien en medio del campo y a primera línea defensiva. Fuidias no tiene que actuar. El Nàstic tampoco avanza en ataque.

2' Las diabluras de Álex Jiménez 19:20 05/09/2025 19:24 05/09/2025 Inicio muy serio del Nàstic. Ropa Óscar Sanz en medio del campo, pasa a Álex Jiménez y este recorta y bastante un penalti evitable por la defensa del Betis. El árbitro lo revisa a petición del entrenador rival, pero decreta la pena máxima. Jardí ejecuta la pena máxima con contundencia y cabe dentro. El partido cambia ahora.

2' ¡ GOOOOOOOL DE JAUME JARDÍ! 19:20 05/09/2025 19:27 05/09/2025

1' PENALTI A FAVOR DEL NÀSTIC ! 19:18 05/09/2025 19:27 05/09/2025 Se cae Álex Jiménez y el árbitro pita penalti. Toca revisión de VAR.

1' ¡Empieza el partido! 19:17 05/09/2025 19:26 05/09/2025 Mueve la pelota el Betis.

Buenos recuerdos contra el Betis Deportivo 19:07 05/09/2025 19:14 05/09/2025 La última vez que el Nàstic visitó en el Betis Deportivo fue el inicio de una remontada que llevó al equipo al final del play-off de ascenso. Era un partido de todo o nada, con Agné en el filo del abismo y con un ultimátum presente. El Nàstic superó al filial andaluz por 0-3, ganando el primer partido fuera de casa en febrero y poniendo la primera piedra antes de la final en Vigo.

Balas en el banquillo 19:07 05/09/2025 19:07 05/09/2025 Luis César se guarda jugadores de choque en el banquillo. El técnico ya ha avisado de que él le da más relevancia al once que acaba que al final, así que las balas que es guarda en la recàmara son Kaptoum y Almpanis, jugadores que ya salieron de revulsivos el anterior partido. Destacan también al jugador del Juvenil A Adrián Alves y el delantero David Cabezas.

Novedad al ataque 19:04 05/09/2025 19:05 05/09/2025 Álex Jiménez se estrena al once inicial al lado de Cedric. Luis César quema las dos balas desde el principio con Jiménez y Cedric, dejando sólo al jugador de la Pobla David Cabezas en el banquillo.

Solución a la izquierda 18:53 05/09/2025 19:05 05/09/2025 Movimientos al once grana para paliar la pérdida de David Juncà. Luis César ha optado por Pau Martínez como carrilero derecho, una posición que ya cubrió durante la pretemporada, i Camus por la izquierda. En el eje de la defensa Morgado y David Alba superan a un Enric Pujol que se queda, sorprendentemente, fuera.

Banquillo del Betis 18:37 05/09/2025 18:39 05/09/2025 Bruno, Moha, Serroche, Daouda, Gismera, Oreiro, Adrián Martín, Rodrigo Marina, Rafa Oya, Iker Amores, Marcos Solís y Migue Romero.

Once del Betis 18:36 05/09/2025 18:39 05/09/2025 Germán, Ian Forns, Koré, Félix Garreta, Bladi, Gnangoro, Mawuli, Reina, Sosu, Toral y Destiny.

Banquillo grana 18:36 05/09/2025 18:39 05/09/2025 Dani Rebollo, Mángel, Almpanis, Moi Delgado, Kaptoum, Santos, Enric Pujol, Alves y Cabezas.

Once de tu club Gimnàstic 18:35 05/09/2025 18:39 05/09/2025 Toni Fuidias, Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Pau Martínez, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Jaume Jardí, Juanda Fuentes, Álex Jiménez y Cedric Omoigui.