El Betis Deportivo, la fábrica de talento de Primera que tiene que superar el Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic afronta hoy el primer partido a domicilio de la temporada contra una de las fábricas de talento más exitosas de los últimos años. El Betis Deportivo pondrá a prueba la mejora de los de Luis César en un duelo marcado por las bajas en los dos equipos.

El técnico del Nàstic, Luis César, describió el equipo rival «como un filial a la altura del Barça y del Madrid». En los últimos años el Real Betis se ha alimentado con jóvenes a jugadores que han pasado por el filial antes de saltar al primer equipo. Los dos ejemplos más recientes son el extremo Pablo Garcia y el lateral derecho Álex Ortiz. Los dos jugadores, que ya casi son habituales con el primer equipo, no podrán bajar a ayudar al filial porque están convocados con la selección española sub-21.

El conjunto de Javi Medina también tiene otra baja, el lateral derecho Òscar Masqué sufrió una lesión grave esta semana, lo que deja a los andaluces sin ningún recambio en la banda derecha. En una situación similar está el Nàstic. David Juncà estará de baja las próximas semanas y el fichaje Moi Delgado «todavía está un poco corto de preparación», destacaba a Luis César.

No todo son facilidades para el Nàstic. A pesar de las bajas, el Betis Deportivo todavía cuenta con jugadores de gran nivel como es el caso de Manu González, un portero habitual en la selección sub-21 y también del mediocampista ofensivo Dani Pérez, que ya ha debutado este año a Primera División. El equipo de Javi Medina es un equipo que apuesta por el dominio del esférico y la rapidez a la hora de organizar las jugadas. Además, cuentan con jugadores rápidos y con experiencia a la categoría, como es el caso de Antonio Toral, jugador que disputó el play-off con el Real Murcia el año pasado.

Con todo, también tienen sus puntos débiles, concretamente en el eje de la fefensa. Elyaz Zidane y Jorge Oreiro tuvieron dificultades contra el Teruel, pero en este punto entra en juego el último refuerzo: Yoan Koré, central cedido por el Paris FC de la League One que apunta a la titularidad.

Fuera de casa

El año pasado, los partidos de fuera de casa fueron un quebradero de cabeza para los grana. De hecho, la primera tarea encomendada a Luis César cuando entró en el banquillo grana el curso pasado era mejorar este aspecto. Y lo consiguió. Ahora, tiene el primer duelo a domicilio, uno que se ha preparado durante la semana «corrigiendo los errores del partido anterior». De cara al partido tampoco podrá contar con Marcos Baselga, que se perderá un par de partidos más, y Fernando Torres, que se encuentra en Colombia para solucionar problemas burocráticos.

Adaptarse al VAR

En la rueda de prensa previa al duelo, Luis César fue crítico con el videoarbitraje después de la experiencia de la primera jornada. «Lo que está claro es que el equipo que vaya perdiendo utilizará las tarjetas al final del partido a ver si encuentra alguna cosa. Eso es lo que pasará. Me cuesta creer que el equipo que pierda no pida nada y se marche a casa con las dos tarjetas en el bolsillo», apuntó.