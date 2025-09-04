Luis César, en la previa contra el Betis Deportivo: «Nos enfrentamos a un filial a la altura del Barça y el Madrid, así que será difícil»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona afronta este viernes la primera jornada a domicilio contra el Betis Deportivo. Los grana llegan después de una semana trabajando «con paz» después de ganar contra el Algeciras en el debut a la liga, segundo apuntaba a Luis César.

El técnico gallego destacaba que durante la semana «hemos entrenado bien, potenciando las cosas que vimos que se tenían que mejorar el anterior día». Concretamente, subrayaba que «la semana pasada cometimos errores en defensa. Nos marcaron un gol de servicio de lado y eso no se puede producir, si pasa a menudo es como pegarnos un tiro en el pie».

Les bajas

Para esta semana, César apuntaba la baja de Fernando Torres, que se encuentra en su país para solucionar los temas burocráticos, así como Marcos Baselga y David Juncà por lesión. En este punto, el técnico fue optimista: «No me comprometo a que estén listos de cara al duelo contra el Sanluqueño de la próxima semana, pero creo que llegan de cara a los siguientes duelos».

El rival

El rival de esta semana es el Betis Deportivo, un filial que César describía cómo «tiene muchísimos jugadores de talento. Ahora mismo, el plantel del Betis está a la altura del Barça y del Real Madrid. Así que más allá de las bajas que puedan tener, tendrán un once competitivo». Concretamente, apuntaba que «es un equipo que juega muy bien, es muy físico y tiene jugadores de talento que saben interpretar bien el juego. El otro día tuvieron un partido trabado contra el Teruel, pero es un muy buen equipo. Es como enfrentarse al Barça Atlético a nivel de estilo».

Once

De nuevo, Luis César destacaba que tiene un once en la cabeza, pero que no dará pistas al rival mostrándolo. Con todo, se tendrá que adaptar a las bajas presentes.

Con respecto a la posición de portero, César explicaba que «quería ver qué me puede aportar Fuidias. Sé que me da a Dani Rebollo, y la semana pasada quería ver a Toni. Sé que la portería es una posición difícil porque fui portero, pero necesito ver qué pueden aportar los jugadores. La liga es muy larga y ya tomaremos decisiones».

En el lateral izquierdo no estará Juncà y los focos se centran en Moi Delgado. El técnico gallego subrayaba que «está corto de preparación, poco a poco va mejor y ya veremos mañana si lo podemos poner de titular o no. Tengo que definir aunque se puede hacer».

Además, señaló que «no doy importancia al once inicial. Hay jugadores que quiero desde el banquillo porque sé lo que me pueden dar como revulsivos y otros como titulares. El otro día ganaron el partido los que salieron desde el banquillo».

El VAR

El Nàstic vivió la semana pasada la experiencia VAR en el Nou Estadi, un duelo contra el Algeciras con constantes interrupciones y reclamaciones sobre caídas inexistentes. En este punto, Luis César opinaba que «lo que está claro es que el equipo que vaya perdiendo utilizará las tarjetas al final del partido a ver si encuentra alguna cosa. Eso es lo que pasará. Me cuesta creer que el equipo que pierda no pida nada y se marche a casa con las dos tarjetas en el bolsillo. Habrá caídas en cada córner y a ver si se encuentra alguna cosa».

Además, añadió que «los partidos serán eternos. No me quiero imaginar los duelos que acaben 3-3 o 4-2 con revisiones por cada gol y también tirante las fichas a ver si sale un penalti».

Les redes

Preguntado si se siente o no respetado, Luis César dejaba claro que «Evidentemente que sí. En el mundo real, el día a día de la calle, me para a la gente para saludarme. Hay quien se recuerda de hace 20 años y otros que me han buscado por Google. En el mundo de las ondas de Twitter... No sé. Yo lo respeto, pero es un mundo irreal».