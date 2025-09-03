Marc Montalvo renueva con el Nàstic hasta el 2028

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Marc Montalvo ha renovado con el Nàstic de Tarragona hasta el 2028, ampliando así su vinculación con el club por dos temporadas más. Así pues, el de Riudoms de 23 años seguirá creciendo deportivamente en casa. “Monti” se inició en la disciplina grana con solo 8 años y, actualmente, ya suma 15 años en la entidad.

El futbolista se inició en el benjamín y, en su trayectoria, ha jugado en todas las categorías que conforman la cantera grana: alevín, infantil, cadete y juvenil, pasando por el filial, y debutando con el primer equipo el mes de febrero de 2022 frente al Real Madrid Castilla. Actualmente, el mediocampista es el segundo capitán del primer equipo y acumula 113 partidos oficiales entre liga y Copa del Rey.

Con esta nueva renovación, el Nàstic refuerza el compromiso de apostar por los jóvenes formados en la casa. Marc Montalvo es un referente para los jóvenes de la cantera, los valores personales y profesionales que desprende son un gran ejemplo para las nuevas generaciones.