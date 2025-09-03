Les lesiones de Marcos Baselga y David Juncà, el primer quebradero de cabeza para Luis César

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic afronta la preparación para la segunda jornada con el primer quebradero de cabeza para Luis César con las lesiones de Marcos Baselga y David Juncà. Los dos jugadores son duda y difícilmente estarán disponibles de cara al duelo contra el Betis Deportivo y obligan al técnico gallego a la inventiva para solucionar el once.

Marcos Baselga no llegó a debutar la última jornada de liga. El aragonés no pudo estar presente por culpa de las molestias en los isquiotibiales que ya sufrió durante los últimos entrenamientos de la semana. Por prevención, César no lo convocó, y parece que el susto se alargará, como mínimo, una semana más para intentar terminar. Con Cedric y Álex Jiménez, la baja de Baselga es fácil de cubrir, pero sí que limita los planes de partido del técnico gallego al no poder disponer de un tercer delantero para poder jugar con dos desde el primer minuto.

La baja más difícil de gestionar es la de David Juncà. El lateral fue el jugador que más minutos acumuló durante la pretemporada y, el último viernes, sólo pudo disputar dieciocho minutos antes de ser sustituido. César tuvo que inventar para solucionar el duelo pasando a una defensa de cinco con César Morgado como encargado de la banda izquierda. Sin Juncà, la única alternativa es Moi Delgado. El fichaje, que llegó justo hace una semana, continúa su pretemporada particular y el viernes no fue una opción para Luis César porque «todavía no está para jugar». De cara este viernes César tendrá que volver de gestionar sus piezas en el lateral izquierdo y ver si en las próximas semanas Moi Delgado puede sumar minutos de calidad.

Pendientes de Santos y Torres

Los otros dos ausentes del debut fueron Sergio Santos y Fernando Torres. El club espera poder tenerlos disponibles de cara al duelo de este viernes contra el Betis Deportivo, pero, de momento, son duda. El primero se recupera de una lesión que lo dejó fuera desde el partido contra el Barça Atlètic de la pretemporada mientras que el segundo se encuentra todavía sin ficha a falta de solucionar problemas burocráticos. Luis César sigue trabajando con las piezas disponibles para afrontar el primer duelo a domicilio del curso.