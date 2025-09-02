Joan Oriol se despide del Nou Estadi y Óscar Sanz toma el relevo

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Joan Oriol se despidió el viernes del Nou Estadi Costa Daurada con un gran homenaje. El cambrilense recibió una última ovación de su público después de 186 oficiales luciendo el escudo del Nàstic de Tarragona al pecho.

Oriol, acompañado de sus hijos, hizo el servicio de honor antes del primer partido de liga, con también toda la nueva plantilla del Nàstic, la del Algeciras y el equipo arbitral aplaudieron al excapitán, que este verano puso fin a una larga carrera deportiva donde ha tocado a la élite y ha dejado su huella en muchos clubs, entrando también a la historia grana.

Sobre el césped del Nuevo Estadio se vivió también una representación del cambio de era que ha vivido el Nàstic. Después de agradecer a la afición llevándose la mano en el corazón, Joan Oriol se fundió en un abrazo con Óscar Sanz, el nuevo portador del brazalete de capitán del equipo grana.

Esta imagen simbolizó la unión de dos jugadores que representan en el equipo grana. De hecho, Sanz destacó en el postpartido que Joan Oriol ha sido «un referente» para él dentro del vestuario, y que sabe que «ante cualquier problema o duda puedo contar con él».

Nuevos inicios

El cambrilense pasará ahora a tomar responsabilidades en las riendas del Juvenil A. Ya hace semanas que entrena en las nuevas perlas y, la próxima semana, se estrenará en el banquillo en el primer partido a División de Honor.

Por otra parte, el nuevo capitán del Nàstic tuvo el mejor de los arranques en su nuevo cargo. Sanz fue el encargado de marcar el primer gol de la temporada, rematando una centrada milimétrica de Pau Martínez. El nuevo capitán, crecida en el plantel grana, se vistió de ‘9’ por marcar un gol que no dudó a celebrarlo besándose el escudo.