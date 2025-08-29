Sigue en directo el Nàstic-Algeciras

Toni Fuidias es el portero titular del Nàstic. El meta cedido por el Girona supera Dani Rebollo en la lista de prioridades de Luis César de cara a la primera jornada de liga. Durante la pretemporada, los dos porteros se fueron volviendo cada partido. En el día de debut, Fuidias le ha cogido la posición.

Bienvenidos a la temporada 2025/2026

20:32 29/08/2025

20:32 29/08/2025

El fútbol vuelve al Nou Estadi Costa Daurada. Señoras y señores, el Nàstic de Tarragona vuelve a empezar el camino hacia el ascenso a la Segunda División. Lo hace a las órdenes de Luis César, que quiere la reválida. La afición los espera y el Algeciras, un rival duro y experimentado a la categoría, con Aleix Coch como líder, no pondrá las cosas fácil.