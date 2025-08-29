Sigue en directo el Nàstic-Algeciras

Fubtol
Novedades jugosas en el once
Toni Fuidias es el portero titular del Nàstic. El meta cedido por el Girona supera Dani Rebollo en la lista de prioridades de Luis César de cara a la primera jornada de liga. Durante la pretemporada, los dos porteros se fueron volviendo cada partido. En el día de debut, Fuidias le ha cogido la posición.
Banquillo visitante
Samu Casado, Dani Garrido, Ángel Gómez, Javier Avilés y Joe Riley.
Once del Algeciras
Iván Moreno, Jose Carlos, Mayoraga, Rastrojo, Turrillo, Gonzaga, Tomás Sánchez, Víctor Ruiz, Álamo, Juanma García y Castro.
Banquillo grana
Dani Rebollo, Alba, Mángel, Álex Jiménez, Almpanis, Kaptoum, Agus, Danilo, Oriol, Cabezas, Alves y Airan.
Primer once del Nàstic
Fuidias, Camus, Morgado, Enric Pujol, Juncà, Montalvo, Sanz, Juanda Fuentes, Pau Martínez, Jaume Jardí y Cedric.
Bienvenidos a la temporada 2025/2026
El fútbol vuelve al Nou Estadi Costa Daurada. Señoras y señores, el Nàstic de Tarragona vuelve a empezar el camino hacia el ascenso a la Segunda División. Lo hace a las órdenes de Luis César, que quiere la reválida. La afición los espera y el Algeciras, un rival duro y experimentado a la categoría, con Aleix Coch como líder, no pondrá las cosas fácil.