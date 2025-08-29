Diari Més

Fubtol

Sigue en directo el Nàstic-Algeciras

escut nastic

Nàstic

Por comenzar

algeciras

Algeciras

Árbitro: Sergio Escriche (valenciano)
Imagen del Nuevo Estadio Costa Daurada.

Imagen del Nuevo Estadio Costa Daurada.Diario Más

Arnau Montreal Quesada
Publicado por
Arnau Montreal Quesada

Creado:

Actualizado:

Novedades jugosas en el once

Toni Fuidias es el portero titular del Nàstic. El meta cedido por el Girona supera Dani Rebollo en la lista de prioridades de Luis César de cara a la primera jornada de liga. Durante la pretemporada, los dos porteros se fueron volviendo cada partido. En el día de debut, Fuidias le ha cogido la posición.

Banquillo visitante

Samu Casado, Dani Garrido, Ángel Gómez, Javier Avilés y Joe Riley.

Once del Algeciras

Iván Moreno, Jose Carlos, Mayoraga, Rastrojo, Turrillo, Gonzaga, Tomás Sánchez, Víctor Ruiz, Álamo, Juanma García y Castro.

Banquillo grana

Dani Rebollo, Alba, Mángel, Álex Jiménez, Almpanis, Kaptoum, Agus, Danilo, Oriol, Cabezas, Alves y Airan.

Primer once del Nàstic

Fuidias, Camus, Morgado, Enric Pujol, Juncà, Montalvo, Sanz, Juanda Fuentes, Pau Martínez, Jaume Jardí y Cedric.

Bienvenidos a la temporada 2025/2026

El fútbol vuelve al Nou Estadi Costa Daurada. Señoras y señores, el Nàstic de Tarragona vuelve a empezar el camino hacia el ascenso a la Segunda División. Lo hace a las órdenes de Luis César, que quiere la reválida. La afición los espera y el Algeciras, un rival duro y experimentado a la categoría, con Aleix Coch como líder, no pondrá las cosas fácil.

tracking