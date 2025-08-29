El Algeciras d'Aleix Coch, el rival a superar para cortar la racha de debuts sin vencer

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Vuelve el fútbol en el Nou Estadi Costa Daurada hoy a las 21.30h. El Nàstic de Luis César dará el primer paso en el camino de la temporada 2025-2026. El objetivo al horizonte es el ascenso de categoría y la primera piedra a superar será el Algeciras del tarraconense Aleix Coch. No será fácil, el equipo andaluz es un rival rocoso y también cuelga sobre el partido una maldición particular: los grana sólo han ganado un duelo inaugural en las últimas quince temporadas.

El Nàstic ya rompió esta mala dinámica hace dos temporadas con el inicio de la era Dani Vidal. Entonces, también en un partido disputado a las 21.30 h, el conjunto grana superaba el Arenteiro por 1-0 con un gol matinal de Nacho González. Este fue la única alegría en quince años en los primeros partidos de liga. De hecho, el inicio del curso pasado fue el doble de amargo: la conjunta grana empató contra el Ourense por culpa de un error defensivo en un partido sin público a causa de la sanción de la Real Federación Española de Fútbol.

Luis César también sabe lo que es arrancar una era con victoria en el Nou Estadi. La temporada 2004/2005 en la cual se estrenó en el banquillo, su equipo ganó por 2-0 al Real Murcia. Curiosamente, aquel partido también fue un 29 de agosto.

Un tarraconense lidera al rival

El Algeciras aterriza en el Nou Estadi Costa Daurada con una cara conocida. El central tarraconense Aleix Coch lidera un equipo muy experimentado a la categoría. Coch renovó este agosto para sumar su segunda temporada al equipo andaluz. De hecho, es una de las pocas caras conocidas de una plantilla que se ha transformado con el técnico Javi Vázquez.

El conjunto andaluz se presenta como un rival rocoso, que no ha empatado los cuatro partidos de pretemporada. El curso pasado ya dio guerra quedando en una novena posición y, este año, espera a confirmar esta solidez con los nuevos refuerzos.

Aleix Coch, acompañado de Víctor Ruiz –el año pasado en la Cultural Leonesa-, forman un eje defensivo más que sólido con el experimentado Paris Adot en el lateral derecho. En ataque, los andaluces han fichado jugadores talentosos como Jorge Rastrojo, quien fue un quebradero de cabeza el curso pasado por la banda izquierda del Nàstic, y también Dani Garrido, extremo que jugó al Real Unión y marcó en el Nuevo Estadio un golazo desde fuera del área.

El Nàstic espera un Algeciras cerrado en bloque bajo, un partido complicado, una buena presentación de los nuevos fichajes grana.