El VAR ‘low cost’ hará su debut este viernes en el Nàstic-Algeciras

Después de una larga pretemporada, el fútbol volverá al Nou Estadi Costa Daurada este viernes con el debut del Nàstic de Luis César contra el Algeciras. Con todo, este no será el único debut, porque también habrá una novedad que atraerá toda la atención: el Football Video Suport, o, en otras palabras, el videoarbitraje VAR barato.

Los equipos de la Primera Federación han tenido que esperar más de un verano y dos para poder contar con la tecnología de apoyo al arbitraje. De hecho, es una reclamación histórica del Nàstic desde que juega en esta categoría y especialmente en el play-off de ascenso.

Esta herramienta ya ayuda a los colegiados de categorías superiores para minimizar errores arbitrales y, después de las dos fases de ascenso que ha vivido la entidad grana, ha quedado claro que era una necesidad para la Primera Federación.

Eso sí el VAR que llega no es el conocido de Primera, sino una versión reducida que sólo se activará si uno de los dos entrenadores lo reclama para aclarar jugadas que de gol-no gol, penalti-no penalti, tarjeta roja directa y confusión de identidad. Antes de cada partido, el cuarto árbitro dará a cada entrenador dos tarjetas, una para cada reclamación disponible.

Si un técnico no está conforme con una resolución, lo tiene que entregar al cuarto árbitro para iniciar el proceso. Si una vez el árbitro principal ha revisado la jugada y considera que se tiene que rectificar, el entrenador recuperará la tarjeta y podrá reclamar de nuevo. Si no es así y se pierde las dos reclamaciones, no se podrá a volver a pedir ninguno en todo el partido.

El Nou Estadi, a punto

Horas antes del Nàstic-Algeciras, la Federación instalará un monitor portátil entre los dos banquillos del Nou Estadi, cercano al cuarto árbitro. Este sólo necesitará una línea de fibra óptica, que también está proporcionada por la Federación. Después de un gol, o una acción polémica, el colegiado dejará unos segundos de margen para que los entrenadores decidan si quieren reclamar o no.

Con respecto a los árbitros, estos actuarán con los mismos protocolos que el VAR en Primera División. Cuando el cuarto árbitro avise de una revisión, se aproximarán al monitor y, después de observar las repeticiones aportadas, indicarán con los brazos su decisión.

Después de la finalización de cada partido, los técnicos de la Federación recuperarán el monitor, que será instalado antes de cada partido. Este viernes empieza la liga, vuelve la ilusión, pero también se suma una línea de estrategia más que cada entrenador tendrá que gestionar.