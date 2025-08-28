Luis César, antes del debut: «Hay tres puntos en juego, los tenemos que coger porque no vuelven»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Este viernes vuelve el fútbol en el Nou Estadi Costa Daurada y Luis César ya ha participado en la primera rueda de prensa previa para calentar motores antes del pistoletazo de salida.

El técnico grana se mostró seguro con respecto al estreno del primer día: «Ya sé al 100% cuál será el once que utilizaré, pero no diré nada para no dar pistas al rival». Con todo, quizás habrá algún cambio porque César subrayó que «hay una complicación de última hora y esperaré al entrenamiento del viernes por la mañana para saber si puedo contar con el jugador o no».

El objetivo del primer partido claro está: ganar. «Cada semana hay tres puntos en el aire y los tenemos que coger o desaparecen. No me gustan los tópicos de ver si el resto falla, o si el rival se juega bien. Sólo pienso que hay tres puntos en juego, los tenemos que coger porque no vuelven».

Con la plantilla terminada, el técnico la valoró que «el equipo llega preparado. Con 47 sesiones hemos tenido tiempo suficiente para tener las ideas instaladas y estar en harmonía en ataque y defiende. Llegamos muy bien». Con respecto al nivel físico, el gallego considera que «hay jugadores que les veo en el 100% y otros que, están bien, pero todavía les falta un poco. Estoy cómodo con el banquillo que tenemos, hay herramientas suficientes para tratar de ganar el partido en la hora y media que tenemos para hacerlo». En general, el entrenador se ha mostrado satisfecho con el grupo.

Con respecto al rival, Luis César apuntó que «ellos juegan fuera y están cómodos con el empate. Es un buen rival con jugadores experimentados, los debuts son complicados y a nosotros no nos vale el 0-0, saldremos a ganar».

El VAR también debutará y Luis César destacó que «lo veo bien porque hará un fútbol más justo». A nivel de preparación, el técnico apuntó que «intentaremos estar informados bien y ver las imágenes para pedir las repeticiones cuando toca. Por suerte, el cuarto árbitro revisa los goles de oficio, así que el resto lo tenemos que tener claro para pedirlo».