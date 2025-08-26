Moi Delgado es el elegido para reforzar el lateral izquierdo del Nàstic

Moi Delgado durante su etapa en el Racing de Ferrol en un duelo contra el Andorra.FC Andorra

Moi Delgado es el hombre escogido para cubrir la posición de lateral izquierdo en el Nàstic de Tarragona. El sevillano llega libre tras finalizar la temporada con la SD Huesca en Segunda División y firma un contrato hasta final de temporada con otro opcional. De este modo, Luis César suma competencia en una posición que hasta ahora solo ocupaba David Juncà.

Delgado es un jugador de 31 años con amplia experiencia en el fútbol profesional. De hecho, ha disputado un total de 145 partidos en Segunda con el Racing de Santander, CF Fuenlabrada, SD Ponferradina, Racing de Ferrol y SD Huesca, equipo en el que jugó la segunda parte de la pasada campaña. El andaluz se formó en la cantera del Sevilla, con el que llegó a debutar en Primera División. Posteriormente pasó por el Barça Atlètic y por el filial del Valladolid, club que también le hizo debutar en la máxima categoría.

El sevillano se presenta como un jugador que aportará «profundidad, intensidad y solidez defensiva, además de velocidad para incorporarse al ataque». Luis César dispondrá de la pieza que le faltaba en la plantilla con un par de entrenamientos para adaptarse a sus nuevos compañeros.

Baile de nombres

Este ha sido un tramo final de mucho trabajo para la dirección deportiva del Nàstic. Tras el frustrado fichaje de José Calderón, los grana necesitaban un perfil muy concreto para cubrir la titularidad de Joan Oriol: un jugador con experiencia contrastada y rendimiento inmediato. Nil Jiménez fue descartado tras varias semanas de entrenamientos, por lo que tocó volver a sondear el mercado.

En esta lista aparecieron varios nombres, entre ellos también Martí Vilà, lateral izquierdo del Andorra, que cayó de la lista de prioridades por sus dudas a la hora de dejar el club del Principado. Los días pasaban y, con el inicio de liga a tres días vista, el club grana reajustó sus prioridades. Moi Delgado reúne todo lo que buscaba el Nàstic: experiencia y talento contrastado. El sevillano llega para competir con David Juncà, un jugador que ha acumulado muchos minutos durante esta pretemporada.

Banda solucionada

Las dos necesidades urgentes de Luis César han quedado resueltas y, hoy mismo, ya se incorporan a la plantilla. Moi Delgado en el lateral y Christos Almpanis en la posición de extremo: toda una nueva banda izquierda con dos jugadores con experiencia en el fútbol profesional.