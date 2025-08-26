Christos Almpanis i Moi Delgado, dos fichajes para dejar la plantilla terminada

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona presentó a los dos jugadores que dejan la plantilla por terminada. Christos Almpanis y Moi Delgado se vistieron de corto en el césped del Nou Estadi por primera vez y, este viernes, estarán preparados para debutar en la primera jornada de liga oficial con el Algeciras.

Estos son los últimos fichajes del verano, o así indicó al director deportivo Noé Calleja: «Espero que no haya ninguno sobresale ni ningún movimiento de aquí al final del mercado, pero hasta que no cierre el día 1 a medianoche no se puede asegurar nada». Con respecto a los 21 jugadores que están a las órdenes de Luis César, Calleja aseguró que «estoy satisfecho por la confección de la plantilla. Podemos decir que se ha firmado de forma muy meditada, perfiles indicados y siempre las primeras opciones». Ha sido un mercado movido, con muchas salidas, algunas también en forma de traspasos. De hecho, la más chalada baja fue la de Víctor Narro, un movimiento que anteriormente el director deportivo indicó que debilitaba el equipo. Con todo destacó que «soy consecuente con las declaraciones, pero al final el que quiero son jugadores comprometidos con quedarse y con Narro no era el caso». En más, añadió que «lo que sí que puedo asegurar es que la plantilla ha quedado preparada para cumplir los objetivos con jugadores comprometidos al 100% con el proyecto. De hecho, muchos de los fichajes han rechazado ofertas superiores para venir aquí». Con respecto al no fichaje de José Calderón, Calleja se remitió al comunicado publicado por el club y destacó que «que no se piense que Moi Delgado es un segundo plato de Calderón. Delgado ya nos interesó al principio, pero los tiempos del mercado son los que son y el club se tenía que mover. Finalmente, surgió de nuevo la opción y la ejecutamos».

Los recién llegados

Christos Almpanis y Moi Delgado se mostraron entusiasmados de sumarse a la plantilla de Luis César. El extremo griego destacó que «vengo a un equipo histórico, que tiene una plantilla con mucha calidad y un cuerpo técnico con buenas ideas, eso es lo que me atrajo». Además, añadió que «lo que quiero es jugar y estoy muy motivado. El Nàstic me ha dado la oportunidad y la pienso aprovechar para llegar a mi mejor nivel de nuevo».

Por otra parte, el andaluz Moi Delgado aterrizó directamente de jugar a Segunda División. En este sentido, Delgado promete «aportar experiencia y dar apoyo a los más jóvenes para que hagan una gran temporada. He venido a sumar y empiezo el curso con mucha ilusión y convencido de que conseguiremos cumplir los objetivos marcados».