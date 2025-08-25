El Nàstic cierra la pretemporada con un balance de cuatro victorias y tres derrotas

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic empieza la cuenta atrás. Solo restan cinco días para que el fútbol regrese al Nou Estadi en el estreno oficial frente al Algeciras a las 21:30. El tiempo de pruebas ha terminado y el conjunto de Luis César lo ha hecho con un balance de cuatro victorias y tres derrotas.

El pasado sábado el equipo grana puso punto final a los amistosos con una última victoria. Los de Luis César se llevaron el triunfo por 0-2 gracias a los goles de Marc Montalvo y Álex Jiménez, dejando la portería a cero por primera vez este verano. En la Ciudad Deportiva Dani Jarque se vio al Nàstic más sólido de toda la pretemporada, mostrando el trabajo realizado durante estas semanas para preparar el duelo contra un rival de categoría inferior.

El conjunto grana ha tenido la evolución natural en esta pretemporada. Tras renovar el 90% de la plantilla con caras nuevas, Luis César tenía la tarea de ir incorporando automatismos y conseguir que los jugadores se conocieran entre ellos. Además, también debía definir a qué quería jugar exactamente este equipo. Durante un tramo de la preparación, el técnico gallego apostó por variar los esquemas y las posiciones en el campo, siempre con el estilo de fútbol control muy presente. «Quiero un equipo que hable más de un idioma», destacó tras el segundo amistoso contra el Andorra. De momento, parece que el equipo ya ha encontrado lo que mejor se adapta, como mostró ante el Espanyol B.

El Nàstic se estrenó en verano con una victoria por 1-2 contra el Valencia Mestalla. El triunfo llegó por talento puro frente a un rival de categoría inferior. Después, los grana se midieron a rivales de entidad como el Andorra y el Real Zaragoza, dos equipos de Segunda División más rodados que enseñaron a Luis César que aún quedaba camino por recorrer, sumando dos derrotas por 0-2 y 1-2, respectivamente.

El punto más bajo, sin embargo, fue contra el Villarreal B. Los grana fueron superados con facilidad por un filial amarillo intenso en la presión y acabaron cayendo por 1-0, sumando la tercera derrota del verano. Antes, el equipo había dejado buenas sensaciones ganando por 1-3 al Barça Atlètic y también por 1-2 contra el Hospitalet, en un duelo en el que también sufrieron en los primeros minutos. Contra el Espanyol B, los de Luis César se mostraron sólidos, controlando el partido y ágiles en ataque. De hecho, Álex Jiménez fue el más destacado forzando un penalti que luego convirtió, colocándose junto a Marcos Baselga como pichichi de la pretemporada con 2 goles cada uno. Preparados o no, el próximo duelo de los grana será ya el primero de liga.