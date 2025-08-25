Moi Delgado, nuevo lateral izquierdo del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic ya tiene lateral izquierdo. Moi Delgado (Utrera, de 31 años) aterriza en Tarragona para competir con David Juncà por la titularidad en el carril izquierdo. Delgado es un jugador con experiencia contrastada a la Segunda División, competido en el fútbol profesional los últimos tres años en la Ponferradina, Racing de Ferrol i Huesca.

Delgado llega libre al Nàstic después de jugar la temporada pasada a caballo entre el Racing de Ferrol y el SD Huesca. El futbolista se formó a las categorías inferiores de la Sevilla, equipo en el cual llegó a debutar a Primera división. El lateral jugó al Barça Atlètic y también al filial del Valladolid, equipo con el cual también jugó a Primera. Posteriormente, empezó su recorrido a Segunda División con el Racing de Santander y el Fuenlabrada. También tiene recurrido a Primera Federació con el UCAM de Murcia.

Delgado suma competencia y profundidad a una banda que estaba tocada con la salida de Joan Oriol y Nil Jiménez. Ahora, con David Juncà como compañero, completa un equipo preparado para debutar este viernes contra el Algeciras.

Moi Delgado firma hasta el final de la temporada más una campaña de opcional.