El Nàstic se lleva el último amistoso con buenas sensaciones (0-2)

El Nàstic de Tarragona se despidió de la pretemporada el pasado sábado llevándose la victoria en el último amistoso contra el Espanyol B. La conjunta grana mostró su versión más sólida del verano contra el filial de Segunda Federación y con los goles de Marc Montalvo y Álex Jiménez de penalti ganó en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

Luis César hizo una nueva sesión de probaturas, esta vez con Óscar Sanz y Mángel Prendes en el doble pivote. Álex Jiménez volvió al once y se presenta como el delantero con más oportunidades de la pretemporada. No todo fue un camino de rosas, los grana tuvieron que sufrir en los primeros minutos contra un Espanyol B enchufado. De hecho, Dani Rebollo tuvo que actuar en una ocasión por salvar el 1-0. Después de la pausa de hidratación el equipo mejoró, empezó a dominar el esférico y ganó aproximaciones al área. Los goles, sin embargo, no llegaron hasta la segunda mitad con un Marco Montalvo sagaz y Álex Jiménez forzando un penalti que él mismo materializó en el 0-2 final.

El técnico gallego también apostó por hacer debutar a Christos Almpanis. El extremo griego tuvo sus primeros minutos de calidad, mostrando buenas intenciones sobre el césped. Ahora, empieza la recta final. Los grana se estrenan contra el Algeciras el próximo viernes en el Nou Estadi Costa Daurada y, en las oficinas de la Budallera, trabajan para incorporar un lateral izquierdo. Martí Vilà sigue siendo la opción prioritaria.