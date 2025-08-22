Christos Almpanis, el encargado de cubrir el hueco que ha dejado Víctor Narro

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La baja de Víctor Narro, aunque esperada, fue sensible en el Nàstic. El balear fue el mejor extremo de la categoría y dejó, en la recta final del mercado de invierno, un vacío difícil de llenar. La dirección deportiva grana, con la banda izquierda como asignatura pendiente a reforzar en este tramo final del verano, se ha encomendado a Christos Almpanis para ocupar la posición de extremo.

Desde el club grana ultiman los últimos detalles para cerrar la incorporación del griego, que llega en forma de cesión procedente del FC Andorra. De este modo, la banda izquierda del Nàstic queda cubierta con dos movimientos de perfil similar. Juanda Fuentes y Christos Almpanis, dos jugadores que la temporada pasada compartieron vestuario y compitieron entre ellos en el conjunto del Principado, aterrizan ahora en Tarragona también como cedidos.

Almpanis (Kalabaka, 30 años y 1,84 metros de altura) es un extremo griego que ha disputado 67 partidos con el FC Andorra entre Segunda División y Primera RFEF. El jugador llegó al fútbol español para reforzar al equipo andorrano en su primera etapa en el fútbol profesional, una temporada en la que brilló con 4 goles y 4 asistencias en 31 encuentros. En el curso 23/24 estuvo ausente tras sufrir una grave lesión: la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un amistoso contra el Girona. Tras pasar por el quirófano, pudo disputar solo 3 partidos aquella campaña. La pasada temporada fue un jugador de rotación, compitiendo con Josep Cerdà y Fuentes por el carril, y sumó un total de 32 encuentros entre liga regular, Copa del Rey y play-off de ascenso.

El buen rendimiento mostrado en su estreno en la liga española le valió para que el Andorra, entonces entrenado por Eder Sarabia, lo adquiriera en propiedad y lo renovara hasta 2027. Esa apuesta por el jugador ha llevado al club de Gerard Piqué a cederlo, primero para liberar una ficha y después para buscar un equipo que le dé minutos de calidad a un futbolista que brilló y que el curso pasado no pudo disfrutar del protagonismo esperado.

Un aterrizaje similar

El verano pasado, Víctor Narro llegó al Nàstic tras un mal año en el Lugo. Aun así, en su trayectoria ya había demostrado un talento latente que Dani Vidal supo explotar. Christos Almpanis aterriza en un momento similar. Después de un año marcado por la lesión y de verse tapado por Josep Cerdà, el Nàstic le brinda la oportunidad de volver a brillar como lo hizo en Segunda División. Con este movimiento, la dirección deportiva da por cerrada la banda izquierda grana y centra ahora sus esfuerzos en la posición de lateral.