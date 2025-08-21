Cinco promesas del Nàstic quieren convencer a Luis César durante la pretemporada

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Las pretemporadas son tiempos de probaturas para todos los equipos y también la mejor oportunidad para los jugadores de la cantera para exhibir su talento. Luis César ha abierto la puerta a los entrenamientos del Nàstic a bastantes jugadores del Juvenil y de la Pobla de Mafumet, pero hay cinco que han tenido más presencia en los amistosos y que quieren convencer al técnico gallego para tirar la puerta al suelo del primer equipo.

Adrián Alves, Oriol Subirats, Airan Ruvira, Danilo Luchetti y Agus Gutiérrez son los jugadores de la cantera que casi no se han perdido ningún amistoso esta pretemporada. Los jóvenes han echado una mano al míster para gestionar la carga de la plantilla del primer equipo durante la preparatoria, pero también han aceptado de buen grado la oportunidad en estos seis duelos disputados hasta ahora.

Adrián Alves y Oriol Subirats jugarán esta temporada en el Juvenil A entrenado por Joan Oriol. El primero es un mediocampista que Luis César ha llegado a utilizar también en posiciones avanzadas mientras que Subirats es un lateral derecho que el técnico gallego conoce bien. De hecho, lo hizo debutar en el último partido de liga.

Por otra parte, Airan Ruvira es un extremo que se ha incorporado este verano de la Grama para jugar en la Pobla de Mafumet, donde jugará con Danilo Luchetti, lateral izquierdo. Los dos jugadores se han beneficiado de la ausencia de refuerzos por aquellas bandas para acumular minutos.

Finalmente, Agus Gutiérrez, que se espera que también se incorpore al filial, es un mediocampista que también debutó el curso pasado, primero con Dani Vidal y después sumando más minutos con Luis César. Entre estos, Agus, Alves y Subirats son los que más recorrido han tenido en las categorías inferiores y también unos jugadores del territorio que son habituales en los entrenamientos del primer equipo.

Ejemplo a seguir

Dar el salto al primer equipo y debutar no es una tarea sencilla. Requiere sacrificio, constancia y suerte, pero en la plantilla del Nàstic hay un ejemplo de que es posible. Enric Pujol saltó del Juvenil A para jugar directamente en el play-off de ascenso contra el Real Murcia.

El central fue una apuesta de Luis César en un momento en el que el equipo hacía aguas en defensa. Pujol aportó nivel para alcanzar la titularidad y el técnico le ofreció la oportunidad. Este año, forma parte de la primera plantilla oficialmente. Pujol es una rara avis, pero también un ejemplo a seguir para estas cinco promesas grana que quieren triunfar en el Nàstic.