Albert Querol renueva con el filial del Nàstic

El filial del Nàstic de Tarragona mantendrá una de sus perlas para la próxima temporada. El de la Ràpita Albert Querol renueva con la Pobla de Mafumet y será la cabeza de cartel del proyecto a la liga Elit.

Querol es uno de los talentos del plantel grana con más recorrido a casa Nàstic. El de la Ràpita llegó ya debutó con el primer equipo de la mano de Dani Vidal en la temporada 22/23 y, desde entonces, ha sido uno habitual en los entrenamientos. De hecho, aquella chispa le valió para firmar un nuevo contrato que lo ligaba hasta el verano pasado.

Este mercado estival, Querol tuvo otras opciones para continuar su carrera. Equipos como el Lleida CF lo tenían en el radar para reforzarse en la Tercera Federación. Con todo, la atacante grana decidió optar por quedarse a la filial grana para luchar por el ascenso a Tercera Federación y luchar por una oportunidad más allá.

El año pasado, Querol fue el máximo goleador del equipo a la liga Elit con 13 dianas y fue uno de los grandes baluartes de la filial grana para mantener la categoría. Ahora, Querol vuelve para unirse al proyecto encabezado por Xavi Vilagut para volver a poner a la Pobla de Mafumet donde se merece.