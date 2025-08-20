Martí Vilà, opción deseada para cubrir el lateral izquierdo del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La dirección deportiva del Nàstic trabaja para cerrar la banda izquierda con jugadores que aporten un salto de calidad al equipo. Luis César necesita un lateral y un extremo izquierdo titular, tras la salida de Víctor Narro y la no incorporación de Calderón. En esta lista de deseados, Martí Vilà aparece como la opción preferente.

El de Berga, de 26 años, es un lateral ofensivo con llegada al área y buen pasador, además de un valor seguro en defensa. La última temporada una lesión le privó de la continuidad deseada, disputando un total de 15 encuentros, pero regresó a la titularidad en el momento clave: el play-off de ascenso. Ahora, en Segunda División, la competencia con Imanol García lo ha relegado al banquillo en este inicio liguero. Vilà, formado en La Masía, también jugó una temporada en el CF Reus –principalmente en el filial y debutando en Segunda División– antes de llegar al Andorra.

Según ha podido saber el Diari Més, el Nàstic ha mostrado interés en el jugador, aunque se trata de una operación «difícil». Vilà forma parte del Andorra desde hace cinco temporadas, donde ha disputado 111 partidos, ha vivido dos ascensos –uno de ellos hace unos meses con Beto Company– y también ha jugado en Segunda División. Este bagaje con el club del Principado, del que es además uno de los capitanes, complica la operación, por las dudas del jugador a salir y la posibilidad de quedarse a competir por el puesto esta temporada.

Con todo, el Nàstic trabaja sabiendo que la situación en el lateral izquierdo podría alargarse hasta la próxima semana, la última del mercado, por lo que también cuenta con alternativas. Un nombre muy presente durante estas semanas es también el de Gorka Rivera, del Getafe B, que se presenta como una alternativa más.

El extremo, más cerca

La dirección deportiva grana también tiene otro frente abierto: buscar un recambio para Víctor Narro. En los últimos días, el nombre de Héber Pena ha sonado en los despachos de la Budallera, una opción que surgió, se impulsó y se enfrió en cuestión de días. El extremo gallego de 35 años cuenta con una experiencia contrastada tanto en la categoría como en Segunda División, pero la edad siempre fue un factor de duda para la entidad grana. Este hecho ha relegado al jugador en la lista de preferencias.

A estas alturas de mercado, los grana no cierran la puerta a incorporar un extremo derecho que pueda jugar a pierna cambiada o que permita a otros jugadores de la plantilla ocupar esa posición. Con todo, se trata de una operación que parece que no se demorará muchos días más.