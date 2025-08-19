El equipo que ha juntado a tres jugadores mágicos del Nàstic del año pasado

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Tres jugadores imprescindibles del Nàstic de las últimas temporadas volverán a juntar su magia en Primera Federación y lo harán al Racing de Ferrol. El equipo gallego, recientemente descendido de Segunda División, ha preparado un proyecto ambicioso para volver a ascender al fútbol profesional y ha confiado en tres ex cracks del Nàstic: Migue Leal, Ander Gorostidi y David Concha, el último al llegar.

El Grupo 1 de Primera Federación, que reúne los equipos del norte de España, ha reunido a muchos gallos en un solo gallinero. Zamora, Ponferradina, Lugo, Tenerife y Racing de Ferrol han preparado equipos de nivel para alcanzar el ascenso directo y tres ex del Nàstic ayudarán al gallego a conseguir lo que en Tarragona no pudieron hacer: llegar a Segunda División.

David Concha ha sido el último al llegar. El extremo de Santander aterrizó en el equipo el pasado martes y se ha unido a sus excompañeros en esta nueva aventura lejos de Tarragona. Concha sumó un total de 56 partidos en las últimas dos temporadas en el Nàstic y se ganó la estima de la afición. El cántabro dejó 7 goles y 3 asistencias y una magia que dio muchas alegrías a casa Nàstic. También se dejó la piel por el escudo, recibiendo una sanción desmesurada de 12 partidos que lo complicó la temporada pasada.

Concha coincidirá allí con Ander Gorostidi. El mediocampista vasco cerró este verano un ciclo de tres temporadas en el Nàstic. Fue de menos además, empezando con una temporada complicada con un nivel bajo, pero que su esfuerzo y dedicación lo hizo crecer hasta llegar a la titular la temporada siguiente. El año pasado fue ya uno fijo al once y se convirtió en una de las voces autorizadas en el vestuario. Con 5 goles y 2 asistencias, vivió su mejor temporada y se tuvo que marchar del Nàstic con el recuerdo amargo de Málaga y Real Sociedad B, dejando la espinita clavada de no poder subir con los grana.

Finalmente, Migue Leal fue el primer exNàstic al llegar al Racing de Ferrol. El club tarraconense lo recuperó el pasado invierno, le dio una oportunidad y Leal la aprovechó estableciéndose como lateral titular. El valenciano fue de los primeros al abandonar el club ante una oferta superior del Racing de Ferrol, aunque el Nàstic lo quiso renovar.

Los tres competirán esta temporada a Primera Federación, pero en un grupo diferente del del Nàstic. De hecho, sólo podrán volver al Nou Estadi en un hipotético play-off de ascenso. Con todo, en el grupo 1 de Primera Federación sí que coincidirán con excompañeros suyos como Unai Dufur, que juega al Barakaldo y Gorka Pérez, que forma parte del Arenteiro. Además, se reencontrarán con el entrenador que defendieron en capa y espada: Dani Vidal, que dirigirá al Real Avilés Industrial y se enfrentará a los que fueron sus jugadores.