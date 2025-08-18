Nil Jiménez finaliza su vinculación con el Nàstic

El jugador del Nàstic, Nil Jiménez, durante el duelo contra el Lugo de la última temporada.Lugo

Nil Jiménez cierra su etapa en el Nàstic de Tarragona después de disputar 55 partidos oficiales en dos temporadas y media en el primer equipo grana. El lateral de Malgrat de Mar, incorporado al mercado de fichajes de verano del curso 2021-2022, jugó sólo 7 partidos de grana el curso pasado.

Jiménez llegó en el Nàstic para volver a lucharle la posición a Joan Oriol, una tarea que no pudo alcanzar y en el mercado de invierno salió cedido al Mérida. Allí cuajó una buena segunda parte de la temporada, antes de sufrir una lesión que va taller la progresión. Esta pretemporada tampoco ha convencido a Luis César y el Nàstic ha decidido rescindir su contrato para buscar un lateral titular.