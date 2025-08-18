El Nàstic todavía las últimas dos semanas con trabajo para hacer en los despachos y en el césped

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Faltan menos de dos semanas para ver rodar la pelota sobre el césped del Nou Estadi Costa Daurada. El viernes de la próxima semana el Nàstic de Luis César se presentará en sociedad con el primer partido de liga contra el Algeciras. El viernes 29 de agosto a las 21.30 h todo tiene que estar listo y el club tiene trabajo para hacer tanto en los despachos como en el césped.

La dirección deportiva encabezada por Noé Calleja tiene dos posiciones prioritarias a cubrir. Luis César necesita un lateral izquierdo titular capaz de hacer olvidar a Joan Oriol y también un extremo izquierdo, a la altura de Víctor Narro, que la semana pasada cogió las maletas en dirección a la Sampdoria. Este traspaso dio recursos a los grana a poder buscar con más calidad por el mercado, pero este se encuentra en plena recta final y eso significa que empieza la locura. Los grana tiene que encontrar un jugador diferencial por la izquierda entre los descartados y los que limpian hasta el último minuto para poder optar a una categoría superior o a la mejor oferta. El trabajo no es sencillo, pero Noé Calleja ya ha demostrado este verano que puede navegar por estas aguas de la mejor manera para encontrar su perla.

Ttambién hay que solucionar la situación al lateral izquierdo. Juncà está acumulando la mayoría de los minutos esta pretemporada con Nil Jiménez, más de una semana desaparecido, que saldrá de la entidad grana. Después del episodio José Calderón, los grana vuelven en el mercado buscando experiencia contrastada, pero sin descartar una cesión, cómo es el caso de Gorka Rivera, jugador del Getafe.

Encontrar el camino

En el césped también hay trabajo para hacer. Sábado, los grana ganaron su tercer encuentro de pretemporada contra l'Hospitalet, equipo de Tercera Federación. Con todo, los de Luis César lo consiguieron con ciertas dificultades.

El técnico gallego destacó en el postpartido que todavía las últimas dos semanas «para pulir y perfeccionar ciertos matices con mucho margen de mejora». Este es el tiempo que tiene el Nàstic para, primero, definir el estilo de juego que quiere ejecutar y, después, para pulir los automatismos que se necesitan. En este tiempo de preparación los grana han tenido tiempo para experimentar onces y estilos de juego, pero sólo pudieron exhibirse con cierta tranquilidad contra el Barça Atlètic.

Con una plantilla renovada al completo, Luis César tiene la tarea de acelerar esta adaptación para empezar la liga de la mejor manera. El Nàstic todavía tiene uno último amistoso para disputar este sábado contra el Espanyol B.